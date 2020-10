Premožiteľka Schmiedlovej opäť prekvapila, postúpila do semifinále Roland Garros

Podorosková začínala v kvalifikácii.

6. okt 2020 o 15:21 (aktualizované 6. okt 2020 o 17:00) SITA

PARÍŽ. Rozprávková jazda argentínskej tenistky s ruskými koreňmi Nadie Podoroskovej sa na antukovom grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži sa neskončila ani vo štvrťfinále.

Dvadsaťtriročná kvalifikantka v utorok zdolala tretiu nasadená Ukrajinku Elinu Svitolinovú hladko 6:2, 6:4 a prebojovala sa sa medzi kvarteto najlepších na tomto podujatí.

Rodáčka z Rosaria okrem troch úspešných duelov v kvalifikácii na ceste do semifinále vyradila okrem Svitolinovej aj Belgičanku Greetje Minnenovú, Kazašku Juliu Putincevovú, Slovenku Annu Karolínu Schmiedlová aj Češku Barboru Krejčíkovú.

Jej súperka do boja o finále vzíde z dvojice Iga Swiateková (Poľ.) - Martina Trevisanová (Tal.).

Argentínčanke Podoroskovej pred štartom Roland Garros patrilo v rebríčku WTA 131. miesto a aktuálne už má istotu prieniku do elitnej päťdesiatky.

V utorok favorizovanú súperku eliminovala víťaznými údermi (30:8) a na postup využila tretí mečbal.

"Pred Roland Garros sme absolvovali s trénermi dobrú prípravu. Aj preto som už v semifinále," povedala po postupe argentínska tenistka priamo na kurte do mikrofónu Eurosportu.

"Po takomto zápase je pre mňa veľmi ťažké rozprávať, najmä keď moja angličtina nie je na vysokej úrovni. Ďakujem však všetkým za podporu. Som veľmi, veľmi šťastná," doplnila.



Podorosková sa do hlavnej súťaže grandslamového turnaja dostala len druhýkrát v kariére. Prvýkrát sa jej to podarilo v roku 2016, no na US Open sa porúčala už v 1. kole.

Teraz si výrazne vylepšila svoje ťaženie na turnajoch tejto kategórie.

V utorok sa stala vôbec prvou kvalifikantkou v tzv. Open ére, ktorej sa podarilo dostať na Roland Garros do semifinále.



Maximom Ukrajinky Svitolinovej zostávajú semifinálové štarty vlani na Wimbledone a US Open.