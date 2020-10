Michalovce získali na poslednú chvíľu tri posily. Sidibé skončil

Klub sa posilnil hlavne v ofenzíve.

7. okt 2020 o 14:34 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. V posledný deň prestupového obdobia dotiahlo vedenie MFK Zemplín Michalovce, aktuálne desiateho tímu Fortuna ligy, trojicu zaujímavých posíl.

Žlto-modrí, ktorí majú najhoršiu defenzívu aj ofenzívu v celej súťaži, získali z Dunajskej Stredy Martina Bednára a Abdulrahmana Taiwa a z Olomouca Ismara Tandira.

Po príchode dvoch útočníkov sa vyjasnila situácia aj okolo Issu Modiba Sidibého, ktorý bol podmienečne vyradený z kádra. Nigerčan v tíme skončil a prestúpil do druholigového Komárna, za ktoré už počas víkendu aj prvýkrát nastúpil.

Bednára riešili už skôr

Zemplínčania už dlhšie avizovali, že sa obzerajú po hráčoch predovšetkým na hrot útoku a do stredu obrany, kde mali najväčšie problémy.

Vďaka dobrým vzťahom s Dunajskostredčanmi sa im s vedením DAC podarilo dohodnúť na hosťovaní 22-ročného nigérijského útočníka Taiwa a o rok mladšieho stredopoliara Bednára, ktorý už pred časom v Michalovciach pôsobil.

„Taiwo s nami trénuje už tri týždne, ale iba v pondelok sa jeho príchod dotiahol aj papierovo. Je to rýchlostný a technický typ hráča. Verím, že našu útočnú fázu skvalitní,“ povedal tréner Jozef Majoroš

Taiwo na jar hosťoval v Karvinej a v minulosti hrával aj v Nitre.

„Čo sa týka Bednára, potrebovali sme stopéra a voľba padla na neho. Vie hrať i na pozícii defenzívneho záložníka, ale my s ním počítame na post stredného obrancu,“ uviedol Majoroš.

Chcú ho na dlhšie obdobie

Slovenským fanúšikom je dobre známy aj bosniansky útočník Tandir, ktorý počas jesennej časti sezóny 2018/19 za Ružomberok nastrieľal osem gólov.

Vlani v lete prestúpil do Olomouca a na jar hosťoval v Pohroní. S Michalovcami podpísal zmluvu do konca ročníka.

„Hľadali sme skúseného útočníka, ktorý spĺňa výškové parametre, keďže typologicky nám taký v mužstve chýbal. V šestnástke je agresívny a má dobré zakončenie. Je to strelec, čo ukázal aj počas svojho pôsobenia v Ružomberku. Hoci potom nemal veľmi vydarené obdobie, verím, že v našom drese sa gólovo prebudí a bude sa mu u nás dariť,“ naznačil Majoroš.

Aj keď transferové obdobie sa už uzavrelo, nie je vylúčené, že michalovský káder sa predsa len ešte rozšíri. V hre je totiž návrat tvorcu hry Stanislava Danka, ktorému s klubom v júli vypršal kontrakt.

„Hľadal si niečo vonku, ale žiadny klub si nenašiel. On by chcel zmluvu do zimy, nanajvýš do leta, my by sme ho chceli na dlhšie obdobie. Je to v štádiu riešenia. Stano je stále našim hráčom, takže v tomto smere nie je žiadny problém, len musí dôjsť k dohode,“ doplnil Majoroš.