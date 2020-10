Slávne dostihy dostali výnimku. Váňa je opäť medzi favoritmi

Na štarte slávnych dostihov bude aj džokejka.

8. okt 2020 o 15:52 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Ešte pred niekoľkými dňami to vyzeralo veľmi zle. Takmer beznádejne.

Najstaršie dostihové podujatie v kontinentálnej Európe Veľkú pardubickú steeplechase ohrozila svetová pandémia koronavírusu.

V Česku pre vysoké prírastky pozitívnych prípadov Covidu-19 vyhlásili núdzový stav.

„Že to bude bez divákov, to vieme. Ale radi by sme ju aj tak usporiadali,“ vravela hovorkyňa Dostihového spolku Kateřina Nohavová.

Lenže bez výnimky hlavného hygienika to bolo nereálne.

V Česku platí, že na športovom podujatí môže byť maximálne 130 ľudí. Pritom na Veľkej pardubickej je v programe desať dostihov.

„So stotridsiatimi ľuďmi to nebude možné. Potrebovali by sme približne päťsto,“ doplnila Nohavová.

Váňa: Je to proti zdravému rozumu

„Sám mám doma vstupenky. Stáli ma štyritísíc korún (približne 147 eur – pozn. red.),“ hneval sa slávny džokej a tréner Josef Váňa.

Kapacita tribún na závodisku v Pardubiciach je 30-tisíc miest. Organizátori by nemali problém vypredať ju celú. Slávne dostihy sú spoločenskou udalosťou.

Váňu hnevá, že bezpečnostné opatrenia sú striktné a nezohľadňujú priestor.