Mladí Slováci chcú Azerbajdžanu oplatiť prehru. Sú húževnatí, vraví Kentoš

Azerbajdžan je v tabuľke pred Slovenskom.

7. okt 2020 o 15:40 TASR

Slovenskí futbalisti do 21 rokov. (Zdroj: TASR)

NITRA. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov chce vo štvrtkovom zápase kvalifikácie ME 2021 proti Azerbajdžanu (16.30 h v Nitre) nadviazať na kvalitných 70 minút z druhého duelu so Švajčiarskom a dosiahnuť dobrý výsledok.

Súperovi má čo vracať, vlani pri vstupe do kvalifikácie podľahla na jeho pôde 1:2.

Kentoš: Čaká nás húževnatý súper

Tréner Jaroslav Kentoš v tom čase ešte neviedol "dvadsaťjednotku", no zápas v Baku videl.

"Jedným dychom však musím dodať, že odveta bude úplne iná. Azerbajdžan už nemá šancu postúpiť a jeho tím sa na 70 percent zmenil.

Sú v ňom úplne iní hráči ako pred rokom. Pri príprave na súpera sme viac prihliadali na jeho uplynulé duely než na ten náš vzájomný," uviedol tréner v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Hru Azerbajdžanu má podrobne zmapovanú, vo štvrtok očakáva náročný zápas:

"Čaká nás húževnatý súper, ktorý je dobre organizovaný v defenzíve. Azerbajdžanci majú šikovných hráčov aj do ofenzívy, ktorí sú dobrí v práci s loptou a aj v ďalších individuálnych technických zručnostiach.

My však pôjdeme do zápasu s cieľom nadviazať na kvalitných 70 minút z odvety proti Švajčiarsku a proti Azerbajdžanu chceme dosiahnuť dobrý výsledok."

Šancu dostal aj Suslov

Kentošovi zverenci opäť nastúpia v Nitre, keďže tamojšie prostredie už poznajú a majú s ním dobré skúsenosti. Počas druhej polovice septembrového zrazu pod Zoborom trénovali, hrali i bývali.

Slováci už majú minimálnu šancu postúpiť na ME, v konkurencii silných Francúzov či Švajčiarov nie je reálna ani druhá barážová priečka.

"Ťažko hovoriť o šanciach, ale hráči by si mali uvedomiť, že reprezentovať svoju krajinu je česť. Verím, že k tomu aj takto pristúpia a na tréningoch a v zápasoch ukážu všetko, čo v nich je," povedal Kentoš.

Do tímu povolal dvoch nováčikov: stredopoliara Tomáša Suslova z holandského Groningen a obrancu Gergelyho Tummu zo Spartaka Trnava.

"Sledujeme všetkých hráčov, ktorí spadajú do tejto kategórie. Naša šanca na postup je minimálna, tak sme chceli dať príležitosť ukázať sa ďalšiemu mladému stopérovi. Preto sme povolali Tummu.

Suslov bojuje o miesto v základnej zostave holandského Groningenu. V generálke na ligu hral v základe a teraz pravidelne strieda. Je jeden z hráčov, s ktorými tiež môžeme počítať do ďalšej kvalifikácie," vysvetlil Kentoš, ktorému vypadol z pôvodne nominovaného kádra jeden hráč.

Pre problémy so slabinami musel tím opustiť obranca Kristián Vallo, na ktorého miesto kouč dodatočne povolal Adriána Slávika.