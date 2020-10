Legendárny futbalista Panenka má Covid-19, je vo vážnom stave

Po jeho penalte získalo Československo titul majstrov Európy.

7. okt 2020 o 16:39 (aktualizované 7. okt 2020 o 17:40) Boris Vanya

PRAHA, BRATISLAVA. Jeden z najslávnejších československých futbalistov všetkých čias Antonín Panenka (71) leží od stredy v nemocnici.

Autor rozhodujúcej penalty vo finále majstrovstiev Európy 1976 proti Nemecku Je vo vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde je pripojený na prístrojoch. Panenku pozitívne testovali na ochorenie Covid-19.

Informoval o tom klub Bohemians 1905, kde kreatívny stredopoliar strávil najväčšiu časť kariéry.

VIDEO: Legendárna penalta Panenku od času 1:40 min

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/ROG4-QPIDgo

Panenka sa najviac preslávil pamätným gólom v piatej sérii pokutových kopov v belehradskom finále. Premenil ho nezvyčajným "dloubákom", keď lopta pomaly padala do stredu bránky. Československo oslavovalo historický titul.

"Bohužiaľ, tá penalta zatianila všetky ostatné momenty z mojej kariéry. Preslávila ma, ale aj na ňu trochu žiarlim," hovoril pre médiá často so smiechom.

V reprezentácii odohral 59 zápasov a strelil 17 gólov. Má aj bronz z majstrovstiev Európy 1980 v Taliansku, v tom istom roku ho vyhlásili za najlepšieho futbalistu Československa.

Za Bohemians hral na vrcholovej úrovni štrnásť rokov do roku 1981. Následne prestúpil do Rapidu Viedeň, s ktorým získal dva majstrovské tituly.

Do Bohemians sa vrátil ako funkcionár, roky vykonáva funkciu čestného prezidenta.