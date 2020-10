V tíme košických hokejistov je dvadsať nakazených hráčov

Košice majú nového výkonného riaditeľa.

7. okt 2020 o 18:42 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice majú od stredy nového výkonného riaditeľa, ktorým sa stal Miloslav Klíma.

Na starosti bude mať predovšetkým ekonomickú oblasť klubu.

V minulosti bol okrem iného aj členom organizačného tímu hokejových majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zároveň bol vedúcim členom organizačného tímu aj na minuloročných majstrovstvách sveta v Košiciach.

Jeho otec Miloslav Klíma starší pôsobil ako dlhoročný športový lekár Košíc i slovenskej reprezentácie.

Chce priviesť sponzorov

Nový výkonný riaditeľ oceliarov chce pomôcť klub previesť náročným obdobím.

„Prichádzam vo veľmi ťažkých časoch. Koronakríza nám pokazila prakticky celú predošlú sezónu. Pevne verím, že situácia sa stabilizuje a čakajú nás lepšie časy. Mojím cieľom bude pokračovať vo finančnej stabilizácii klubu. Dôležité je najmä prežiť túto sezónu zo dňa na deň.

Budeme pokračovať v bežných činnostiach, ktoré súvisia s fungovaním klubu. Chceme sa čo najlepšie pripraviť na nasledujúcu sezóna, ktorá bude pre Košice historickou, keďže budeme oslavovať storočnicu existencie,“ povedal Miloslav Klíma.

Jednou z jeho pracovných náplní bude aj získať nových sponzorov a tým pádom aj zvýšiť rozpočet klubu.

„Verím, že kontakty, ktoré mám, budú výhodou. Som presvedčený, že spolu s ľuďmi, ktorí už v klube pôsobia prinesieme nových partnerov. Mám už pripravený zoznam potenciálnych sponzorov, ktorých sa chystám v krátkom čase osloviť,“ uviedol Klíma.

Nevedia, či stihnú zápas so Slovanom

Košickí hokejisti by mohli po prerušení činnosti pre pozitívne prípady na Covid-19 začať opäť trénovať v priebehu budúceho týždňa.

Súvisiaci článok Covid ďalej trápi extraligu, v karanténe je už piaty klub Čítajte

„Postupne by sme mali tréningový proces rozbehnúť asi na budúci týždeň v utorok. Zatiaľ ale nie je isté, či budú hráči pripravení už na domáci zápas proti Slovanu, ktorý je naplánovaný na piatok 16. októbra.

Momentálne všetko nasvedčuje tomu, že bude presunutých ešte veľa zápasov aj iných tímov, kde boli rovnako potvrdené pozitívne prípady koronavírusu. Sezóna bude veľmi chaotická,“ povedal prezident HC Košice Július Lang.

Vedenie oceliarov konkretizovalo počty nakazených, ktoré doposiaľ neboli zverejnené.

„Máme dvadsať nakazených hráčov a troch členov realizačného tímu. Celkovo sa teda ochorenie Covid-19 potvrdilo u 23 ľudí. Je ťažké odhadnúť, kde to mohlo začať. Mohol to niekto priniesť do kabíny alebo sa mohli hráči nakaziť počas prípravných zápasov.

Podstatné je, že sme prijali opatrenia, hráči sa cítia dobre a situáciu máme pod kontrolou,“ skonštatoval Lang.