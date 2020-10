Sukňa a legíny. Taká naobliekaná hrala Schmiedlová možno dvakrát

Roland Garros považuje tenistka za úspešné.

7. okt 2020 o 21:50 Jana Sedláková

BRATISLAVA. Najskôr vzbudila pozornosť víťazstvom nad tenisovou legendou Venus Williamsovou, potom zdolala aj jednu z favoritiek na triumf Viktoriu Azarenkovú, no v treťom prehrala s takmer neznámou argenínskou kvalifikantkou Nadiou Podorskovou.

Anna Karolína Schmiedlová považuje účinkovanie na grandslamovom turnaji Roland Garros za úspešné.

Od Podorskovej nedostala šancu

"Príliš sa už k tej prehre nevraciam. Nedala mi za celý čas žiadnu šancu dostať sa do zápasu. Napadlo mi, že som na jej mieste mohla byť teraz aj ja, ale snažím sa to tak nebrať," hovorila novinárom po návrate z Paríža Schmiedlová o zápase proti Podorskovej.

Argentínčanka hrá životný turnaj a je už v semifinále. Jej postup je veľkým prekvapením.

"V ženskom tenise je to často o tom, či vám sadne štýl konkrétnej súperky. Samozrejme, aj ja by som rada bola v semifinále grandslamu, ale považujem to za úspešný turnaj," dodala.

Po výhrach nad dvoma bývalými svetovými jednotkami pociťovala zvýšený záujem zahraničných médií. "Najmä počas turnaja sa to snažím neriešiť a nepripúšťať si to a maximálne len slušne odpovedať," povedala

Zároveň po dvoch dueloch, kde boli favoritkami jej súperky, mala proti Podorskovej vyrovnané šance.

"Určite je v tých situáciách psychický rozdiel. No musíte sa snažiť hrať čo najlepšie, nech je na druhej strane ktokoľvek. Toto je vec, ktorú najlepší hráči na svete dokážu," vraví Schmiedlová.

