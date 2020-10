Choď do úniku a skús vyhrať, napísal mu Thomas. Vyšlo to

Ganna vyhral cestnú etapu prvý raz v kariére.

7. okt 2020 o 18:20 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Z majstrovstiev sveta už má desať medailí. Z nich päť je zlatých. A pritom má stále len 24 rokov.

Že je výnimočný talent dokázal už v devätnástich, keď získal prvý titul majstra sveta v Londýne. Filippo Ganna dominuje v dráhovej cyklistike.

V stíhacích pretekoch je najlepším za posledné štyri roky. Svetový rekord v tejto disciplíne zlepšil už tri razy.

Stíhačka je prostá a veľmi sa ponáša na cestnú časovku akurát má vyraďovací formát.

Cyklista ide 4 kilometre naplno proti súperovi, kto z dvojice dosiahne rýchlejší čas, postupuje ďalej.

Dráhoví cyklisti vynikajú veľkou rýchlosťou. V porovnaní s cestnými pretekmi sú disciplíny kratšie a výrazne rýchlejšie.

Na plný plyn, opakoval si

Ganna túto rýchlosť dokázal potvrdiť aj na ceste. Tento rok sa stal aj majstrom sveta v časovke. Pridal taliansky národný titul a vyhral ďalšie dve časovky.

Aktuálne nemá v tejto disciplíne rovného súpera. Ukázal to na Gire, kde vyhral prvú etapu, v ktorej uháňal priemernou rýchlosťou 58,8 km/h.

Lenže Talian je plný prekvapení. V stredu prišiel opäť prvý do cieľa. Tento raz ale v náročnej zvlnenej etape s celkovým prevýšením viac ako 4000 metrov.

Súperom ušiel v záverečnom 20-kilometrovom stúpaní.

„Včera som si písal s Geraintom Thomasom a napísal mi: Hej, Pippo, choď od úniku. Aspoň to skús a možno vyhráš ďalšiu etapu,“ opisoval Talian pre Eurosport.

Thomas mal byť lídrom tímu Ineos, lenže pri páde si poranil panvu a z pretekov odstúpil. Ganna jeho slová dokázal naplniť hneď v najbližšej etape, hoci jej profil nebol v prospech talianskeho cyklistu.

„Je to skvelé víťazstvo. Ale v etape to bolo veľmi ťažké, pretože mám 83 kíl a v kopci to je cítiť. V závere som ťahal, čo to šlo. Nik mi nehlásil odstupy, takže som si len opakoval: Ideš na plný plyn.“

Sagan si udržal cyklámenový dres

Pritom v tíme nemali v pláne, že by práve on mal ísť do úniku.

Pre Gannu je to prvé víťazstvo v kariére, ktoré dosiahol v cestných pretekoch a nie v časovke.

Vďaka tomu, že bol celý deň v úniku sa mu podarilo pozbierať aj body na vrchárskych prémiách. Dostal na čelo poradia a získal modrý dres.

V prípade takého silného časovkára je rarita, ak je na čele poradia najlepších vrchárov.

Na svojej prvej Grand Tour vyhral už dve etapy a ďalšie dve bude môcť pridať, keďže v zostávajúcich časovkách bude veľkým favoritom.

Ružový dres lídra Gira si udržal Joao Almeida. Dvadsaťdvaročný Portugalčan navyše zvýšil svoj náskok v celkovom poradí na 43 sekúnd, keďže doteraz druhý Kolumbíjčan Caicedo prišiel do cieľa so stratou.

V bodovacej súťaži sa nič nezmenilo. Peter Sagan vedie pred Démarom o 5 bodov. V úvode etapy sa pokúsil dostať do úniku, aby mohol bodovať na šprintérskej prémii, ale súpermi ho dobehli.

Štvrtková etapa je zvlnená, no mala by pasovať Saganovi no rovnako môže uspieť aj únik ako v stredu. V prvej polovici etapy musia zdolať cyklisti viacero stúpaní. Záver je skôr po rovine. Cieľ je v miernom stúpaní.