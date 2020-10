Najvyššie draftovaným Slovákom sa stal Kňažko, vybral si ho Columbus

Slovenského obrancu si vybrali v treťom kole.

7. okt 2020 o 20:50 (aktualizované 7. okt 2020 o 22:00) TASR

NEW YORK. Obranca Samuel Kňažko sa stal tento rok najvyššie draftovaným slovenským hokejistom. V 3. kole si ho z celkového 78. miesta vybral klub NHL Columbus Blue Jackets.

Osemnásťročný rodák z Trenčína hral za Duklu do konca sezóny 2017/2018, pred dvoma rokmi zamieril do Fínska, kde v predchádzajúcom ročníku nastupoval v tamojšej najvyššej juniorskej súťaži v drese TPS Turku.

V 48 zápasoch základnej časti zaznamenal 28 bodov (7+21), v troch dueloch play off raz skóroval. Svoju krajinu reprezentoval na dvoch MS hráčov do 18 rokov a vlani aj na MS hokejistov do 20 rokov, kde si v piatich vystúpeniach pripísal jednu asistenciu.

Centrálny skautský úrad ho pred draftom zaradil vo svojom rebríčku na 42. miesto medzi korčuliarmi pôsobiacimi v Európe.

Kňažko: Som trošku prekvapený

Kňažko zostal po drafte príjemne prekvapený. Očakával, že tohtoročnou slovenskou draftovou jednotkou sa stane jeho kamarát Martin Chromiak, ktorého pasovali do tejto pozície aj viaceré preddraftové rebríčky.

"Som trošku prekvapený. Post slovenskej jednotky som prial Maťovi, keďže v preddraftových rebríčkoch bol vyššie ako ja. Za seba som však rád, že sa mi to podarilo.

Som rád aj za Columbus, s ktorým som sa skontaktoval deň, dva pred draftom. Bol aj z ich strany záujem, čo ma teší," povedal Kňažko pre hockeyslovakia.sk.

Dodal, že očakával svoje meno niekde medzi druhým a štvrtým kolom:

"Myslel som si, že budem o trošku vyššie, ale nie som sklamaný ani naštvaný. Draft ešte neznamená nič. Budem musieť pokračovať v tom, čo mi povedia, a robiť, čo budú chcieť."

Zo strany Columbusu bol veľký záujem

S Columbusom udržiaval kontakt predovšetkým prostredníctvom fínskych skautov Blue Jackets, keďže sám pôsobí už tretí rok vo Fínsku:

"Cez sezónu sme sa rozprávali prvýkrát, následne počas karantény som volal s jedným fínskym skautom klubu. Pôsobil na mňa veľmi príjemne.

Hovoril mi pozitíva i negatíva mojej hry. Pred pár dňami som sa spojil s ďalším Fínom, čo svedčí o tom, že zo strany Blue Jackets bol veľký záujem."

Kňažko priznal, že Columbus dosiaľ nepatril do portfólia jeho obľúbených tímov v NHL:

"Odteraz už musí. Sledujem z mužstva zopár hráčov. Tím majú dobrý, postúpili aj do play off. Sledujem ich, ale nebol to môj obľúbený klub. Teraz už bude."

V drese Columbusu sa dosiaľ predstavilo päť Slovákov. Najviac zápasov za Blue Jackets (78) odohral obranca Radoslav Suchý, ďalej nasledujú Marko Daňo (38), Marián Gáborík (34), Andrej Nedorost (28) a Milan Jurčina (17).

Tohtoročný vstupný draft sa pre pandémiu koronavírusu konal netradične prostredníctvom videokonferencie. V prvých dvoch kolách kluby po Slovákoch nesiahli.

Jednotkou draftu sa stal Kanaďan Alexis Lafreniere, oemnásťročného krídelníka si vybral New York Rangers.