Trčiaca reklama, pokazená rolba či rozbitý mantinel. V Humennom sa hokeju nepraje

V stredu sa neodohral zápas s Dubnicou.

8. okt 2020 o 14:40 Róbert Andrejov

HUMENNÉ. Už-už to vyzeralo, že humenskí hokejisti si konečne odkrútia obnovenú prvoligovú premiéru.

Úvodné tri stretnutia – s reprezentačnou 18-kou (vonku a doma) a Topoľčanmi (vonku) – im odložili, a tak mal prísť na rad stredajší domáci zápas s Dubnicou nad Váhom.

Ani ten sa však nakoniec neodohral.

Teraz to však na rozdiel od predošlých troch prípadov nezapríčinil koronavírus, ale problémy s hracou plochou.

Aj keď Zemplínčania robili všetko, čo bolo v ich silách, druhá strana vystavila hokeju "červenú".

"Šport na Slovensku opäť raz prehral. Hostia si prišli po body, a to sa im aj splnilo. Gratulujem im, snáď z nich majú radosť," ironicky konštatoval predseda HC 19 Humenné Peter Ždiňak.

Chýbalo im možno päť minút

Čo sa vlastne v stredu večer na zimnom štadióne pod Vihorlatom udialo? Keď už sa schyľovalo k vhodeniu úvodného buly, jeden z dubnických hráčov upozornil rozhodcov, že z ľadu trčí kúsok z reklamy.

Problém okamžite začali odstraňovať technickí pracovníci štadióna. Nezostávalo im nič iné, iba celú reklamnú fóliu vytrhnúť.

V ľade tak zostala na dvoch metroch štvorcových asi polcentimetrová priehlbinka.

Problém s ľadovou plochou v Humennom. (zdroj: humenne.sk)

"Rolbár ľad ešte trošku zrezal a zalial vodou, aby to vyrovnal. Voda za tých 40 minút, čo bol limit na odstránenie závady, nestihla úplne zamrznúť.

Bolo to však už na 90 percent hotové. Dve minúty pred koncom čakacej doby delegát navrhol, aby sa vhodilo úvodné buly a hra sa po pár sekundách prerušila.

Tak by sme dostali ďalšiu hodinu na odstránenie závady, pričom chýbalo možno päť minút, aby bol ľad už v úplnom poriadku. Vtedy Dubničania však povedali, že odmietajú hrať," opísal peripetie Ždiňak.

Zdravie hráčov je prvoradé

Hlavný rozhodca Vladimír Smerek duel ukončil. "Stretnutie sa neodohralo z dôvodu nespôsobilej hracej plochy na hru v zmysle súťažného poriadku a závada nebola odstránená do 40 minút," uviedol arbiter.

"My sme určite chceli hrať. Ligový zápas sme nehrali už dlhú dobu, prvé kolo bolo zrušené, teraz sme nenastúpili znovu a v piatok hrať nebude tiež, pretože náš súper z Topoľčian je v karanténe.

Tešili sme sa na zápas. Rozhodcovi aj inštruktorovi som povedal, že počkáme tých 40 minút a pokiaľ bude ľad spôsobilý, tak nastúpime. Lenže stav ľadu nebol dobrý a boli v ňom diery.

Nevezmem si na svedomie zranenie hráča. Niekto si mohol odrovnať členok a pol roka by bol mimo. Viac by nás tešil úspech na ľade, ale nedá sa nič robiť. Nech sa hnevá kto chce a ako chce, ale zdravie hráčov je prvoradé," vyjadril sa kormidelník MHK Dubnica nad Váhom Roman Chatrnúch.

Voda počas Winter Classic nevadila nikomu

Šéf humenského klubu neskrýval z postoja dubnického tábora veľké rozčarovanie.

"Keď sa vo februári hralo v Banskej Bystrici Winter Classic, tak pršalo a na ľade bolo plno vody. To nevadilo nikomu. A teraz bol veľký problém. Fakt nechýbalo veľa, aby ten malý kúsok ľadu zamrzol.

Keď sa hosťom chcelo cestovať päť hodín do Humenného, otočiť sa na päte a odviezť si tri body, tak to je hanba. Keby sa nám niečo podobné pritrafilo vonku, môžem čestne povedať, že my by sme hrali.

Od začiatku marca sme bez súťažného zápasu a všetci sa tešíme, kedy si opäť zahráme. Nikdy neviete, či sa zajtra kvôli korone znovu nezakážu hromadné podujatia a potom nebudeme hrať vôbec. A Dubničania sa takto zľaknú a utečú...," nahnevane hovoril Ždiňak.

Smola sa im lepí na päty

Stretnutie takmer s istotou skontumujú výsledkom 5:0 v prospech mužstva z Považia.

Pre Humenčanov to v prvej lige nie je nová situácia. Práve naopak, s kontumáciami už majú veľa skúseností.

V každej jednej sezóne po návrate do druhej najvyššej súťaže museli riešiť rôzne problémy. Ani sa veriť nechce, koľko smoly sa im lepí na päty.