Skúsený Čech, Tarkovič či návrat Weissa. Kto nahradí Hapala?

Reprezentácia bude mať nového trénera.

16. okt 2020 o 14:54 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Tréner Pavel Hapal definitívne končí na lavičke slovenskej futbalovej reprezentácie.

A to aj napriek tomu, že s tímom postúpil cez Írsko do finále baráže o postup na majstrovstvá Európy.

Následne Slováci nezvládli dva zápasy v Lige národov proti Škótsku (prehrali 0:1) a Izraelu (2:3). V prvom zápase boli absolútne neškodní, v druhom im skolabovala defenzíva.

Pre dlhodobo neuspokojivé výkony sa vedenie Slovenského futbalového zväzu rozhodlo situáciu vyriešiť výmenou trénera.

Meno nového kouča, ktorý o mesiac povedie reprezentáciu v kľúčovom zápase o postup na majstrovstvá Európy proti Severnému Írsku, sa verejnosť dozvie po utorkovom zasadnutí výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu.

Kto by mohol byť nástupcom Hapala?

1. Pavel Vrba

Je tradičným kandidátom na post trénera slovenskej reprezentácie. Už pred ôsmimi rokmi bol pre šéfa zväzu Kováčika prvou voľbou.

Vedenie Plzne ho však nepustilo.

Teraz 56-ročný Vrba trénuje Ludogorets Razgrad a hneď v prvej sezóne získal s klubom bulharský titul.

Ďalšie tri získal v minulosti s Plzňou a jeden so Žilinou.

Hoci je Čech, výborne pozná slovenské prostredie. Pred Žilinou trénoval aj Púchov. V rokoch 2006 a 2007 pôsobil pri slovenskej reprezentácii ako asistent trénera Jána Kociana.

V minulosti trénoval aj ruskú Machačkalu, aj českú reprezentáciu, s ktorou sa prebojoval na majstrovstvá Európy 2016.

Je skúsený, úspešný a rešpektovaný.

Otázne je, či by ho bulharský majster uvoľnil. Nedávno sa s ním prebojoval do skupinovej fázy Európskej ligy.

2. Štefan Tarkovič

Keď Ján Kozák končil ako tréner národného tímu, na svojej záverečnej tlačovej konferencii sa jasne vyjadril, kto by mal byť jeho nástupcom.

„Mrzí ma, že v médiách sa skloňuje istý okruh troch-štyroch kandidátov, ale o mojom asistentovi Pištovi Tarkovičovi ani ťuk,“ vravel Kozák.

Tarkovič bol roky jeho asistentom, teraz pracuje na Slovenskom futbalovom zväze ako technický riaditeľ.

„Je to rovný chlap, ktorý bol so mnou po celý čas pri dobrých aj zlých veciach. Charakterovo je to skvelý človek a takých je málo. Jeho by som odporučil prezidentovi zväzu, ale rozhodnutie je na ňom,“ zdôraznil Kozák.

3. Adrián Guľa

V Česku sa ihneď po januárovom príchode do Plzne stal trénerskou superstar. Odborníci i fanúšikovia vyzdvihovali jeho trénerské metódy.

Sú moderné a inovatívne.

Inšpiruje sa trénerom Manchester City Pepom Guardiolom, podľa ktorého má prezývku slovenský Guardiola.

Má 45 rokov a zatiaľ ho zo žiadneho klubu nevyhodili.

Futbalisti Plzne aj vďaka nemu znepríjemnili Slavii Praha boj o titul. Napokon skončili druhý. Nezvládli však cestu európskymi pohármi, z ktorých už vypadli.

V boji o Ligu majstrov nestačili na holandský Alkmaar a cestu do skupiny Európskej ligy im zahatal izraelský Hapoel Beer Ševa.

Guľa to má zrazu nahnuté.

V minulosti svoje kvality ukázal na klubovej scéne v Trenčíne i v Žiline. Trénoval aj slovenskú dvadsaťjednotku.

4. Martin Ševela

K možným kandidátom patrí aj Martin Ševela. Má 44 rokov a najlepšie trénerské obdobie zažil v AS Trenčín, kde dvakrát získal slovenský titul i pohár.

V klube vtedy hrávali aj súčasní reprezentanti Stanislav Lobotka a Matúš Bero.

Neskôr trénoval Slovan Bratislava. Vydržal v ňom 623 dní, čo je za posledných desať rokov v ére majiteľa Ivana Kmotrík staršieho rekord.

V súčasnosti trénuje Zaglebie Lubin, ktorý je na treťom mieste poľskej ligy.

5. Ján Kozák ml.

Jeho najväčšou výhodou je, že momentálne nemá žiadny angažmán. Nevýhodou sú však minimálne skúsenosti.

Trénoval len v Slovane Bratislava. S tímom dokázal postúpiť do skupinovej fázy Európskej ligy, získať titul i pohár.

Pred mesiacom ho z klubu vyhodili.

Má 40 rokov. Skúsenosti čerpá aj od svojho otca Jána Kozáka staršieho, ktorý patrí k najúspešnejším trénerom v histórii slovenskej reprezentácie.

6. Vladimír Weiss st.

Slovenskú reprezentáciu doviedol na majstrovstvá sveta do Juhoafrickej republiky 2010.

Ak by sa niekto z trénerov, ktorí už v minulosti viedli reprezentáciu, mohli k nej vrátiť, najväčšie šance by mal 56-ročný Weiss.

Hráčov si dokáže získať na svoju stranu.

Je však prísny a nekompromisný. V súčasnosti je trénerom gruzínskej reprezentácie, kde má nadštandardné podmienky.

7. Niekto iný

To, že by novým trénerom reprezentácie nebol Slovák alebo Čech, je málo pravdepodobné.

Cudzinci na reprezentačných striedačkách zarábajú výrazne viac.

Ak by vedenie zväzu stavilo na zahraničného trénera, mal by mať nejaké skúsenosti so slovenským futbalom.