Má byť budúcnosťou svojej krajiny. Sereď získala exotickú posilu

Veľkú časť kariéry strávil v Belgicku.

8. okt 2020 o 15:45 SITA

BRATISLAVA. Futbalový klub ŠKF Sereď siahol po exotickej posile. Dvadsaťjedenročný stredopoliar Hassan Houssein Warsama sa narodil vo východoafrickom štáte Džibuti a túto krajinu aj v súčasnosti reprezentuje.

S aktuálne šiestym tímom fortunaligovej tabuľky podpísal zmluvu do júna 2021 ako vôbec prvý hráč pôvodom z Džibuti v najvyššej slovenskej súťaži.

Informuje o tom facebookový profil ŠKF Sereď.

Po presťahovaní sa do Belgicka bol Warsama do svojich 16 rokov v škole súčasťou tímu Standard Liége. V tom čase hrával za národné výbery Belgicka od 15 do 17 rokov.

Ako 17-ročný prestúpil na mládežnícku školu v Genku. Ako 19-ročný potom pokračoval do tímu Seraing FC (druhá belgická liga), kde zároveň podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt v kariére.

"Džibuti s ním počíta ako s veľkou budúcnosťou svojho futbalu. V africkej časti kvalifikácie na majstrovstvá sveta má Džibuti v skupine proti sebe reprezentácie Alžírska, Burkiny Faso a Nigeru," napísal facebookový profil ŠKF Sereď.