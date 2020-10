Slovenskí mladíci sa trápili s outsiderom, pomohol im až príchod debutanta

Slováci rozhodli v nadstavenom čase.

8. okt 2020 o 18:39 (aktualizované 8. okt 2020 o 18:54) SME.sk, TASR

ME vo futbale do 21 rokov 2021 - kvalifikácia

Slovensko - Azerbajdžan 2:1 (0:0) Góly: 61. Tupta, 90.+4 Mesík - 66. Celik ŽK: Fabiš - Kaplan, Hajili, Buludov, Abdullazade, Kökcü, Celik. Rozhodovali: Hagenes - Dale, Bashevkin (všetci Nór.), bez divákov Slovensko: Šípoš - Fabiš, Šulek, Mesík, Sluka - Strelec (87. Kadák), Pokorný (76. Bernát), Gono - Ďuriš, Tupta (76. Almási), Chobot (59. Suslov) Azerbajdžan: Ibrahimov - Buludov, Manafov, Celik, Kaplan - Abdullazade (82. Valizada), Kökcü (90.+1 Ahmadov), Hajili, Ekinjier (82. Muradov) - Oksuz (69. Yidirim), Bajramov (69. Jafargulijev)

NITRA. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvíťazila vo štvrtkovom domácom stretnutí 2. skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy nad rovesníkmi z Azerbajdžanu 2:1.

Výhru zverencov trénera Jaroslava Kentoša v Nitre zariadil v nadstavenom čase stopér Ivan Mesík.

Mužom zápasu bol len 18-ročný debutujúci Tomáš Suslov, najmladší hráč domáceho tímu.

Hráč holandského Groningenu prišiel na ihrisko v 59. minúte a podieľal sa na oboch gólov Slovenska, pričom spoluhráčom pripravil aj ďalšie šance.

V tabuľke 2. skupiny poskočili Slováci na tretie miesto, na konte majú deväť bodov rovnako ako Gruzínci.

Na čele sú Švajčiari s plným počtom 18 bodov pred Francúzmi, ktorí v šiestich vystúpeniach nazbierali 15 bodov.

Najbližšie sa mladí Slováci predstavia práve na pôde Francúzov, stretnutie je na programe v pondelok 12. októbra o 21.00 h v Štrasburgu.

Priebežná tabuľka

Krajina Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Švajčiarsko 6 6 0 0 17:4 18 2. Francúzsko 6 5 0 1 18:9 15 3. Slovensko 7 3 0 4 15:18 9 4. Gruzínsko 7 3 0 4 14:10 9 5. Azerbajdžan 8 2 0 6 5:15 6 6. Lichtenštajnsko 6 1 0 5 3:16 3

Hlasy po stretnutí

Jaroslav Kentoš, tréner SR: "Som rád za dnešné víťazstvo, ktoré sa nerodilo ľahko. Raz sme boli aktívnejší my, potom zasa súper. Striedajúci hráči priniesli aktivitu na ihrisko a aj vďaka nim sme dokázali zvíťaziť. Výkon bol v určitých fázach zápasu slušný, ale boli tam aj hluché pasáže. Verím, že v ďalšom stretnutí ich bude menej."

Ľubomír Tupta, útočník SR a autor prvého gólu: "Vedeli sme, že to nebude ľahký zápas. Aj Francúzi sa s nimi trápili. Je to veľmi nepríjemný súper, má malých, rýchlych hráčov, silných v hre jeden na jedného.

Inkasovali sme zo štandardky, musíme si to prebrať, nemalo by sa nám to stávať. Vyhrali sme však a to je najdôležitejšie. Verím, že v pondelok potrápime Francúzov a uhráme tam dobrý výsledok."

Priebeh zápasu

I. polčas

Omladený slovenský tím vstúpil do zápasu s chuťou. V 3. minúte Fabišova krížna prihrávka do nebezpečného územia pred azerbajdžanskou bránkou nenašla adresáta a následne sa z uhla nedokázal presadiť Ďuriš.

Po ďalšom prudkom centri do päťky, tentoraz v podaní Chobota, odkopol v poslednej chvíli loptu Buludov pred číhajúcim Ďurišom.

Hostia prvýkrát vážnejšie pohrozili v 27. minúte strelou Oksuza z hranice šestnástky, ktorú Šípoš vyrazil na roh.

Nakloniť misky váh na slovenskú stranu mohol v 32. minúte Strelec, jeho hlavičku zblízka však pohotovo zneškodnil Ibrahimov.

Mladí Slováci mali v prvom polčase o niečo viac z hry ako súper, bol to však v ich podaní sotva priemerný výkon a ten im radosť z gólu nepriniesol.

II. polčas

Hostia zostali verní svojej taktike aj po zmene strán. Vychádzali z pozornej defenzívy, cez ktorú sa Slováci nevedeli dostať a vypracovať si vyloženú šancu.

Tréner Kentoš na vývoj stretnutia zareagoval striedaním, namiesto Chobota poslal do útoku iba 18-ročného Suslova a legionár Groningenu priniesol do hry domáceho tímu oživenie.

V 61. minúte sa šikovne uvoľnil v pokutovom území a po jeho presnej prihrávke usmernil Tupta z päťky loptu do bránky - 1:1.

Z vedenia sa však Slováci dlho netešili. V 66. minúte pri štandardnej situácii zabudli na zadnej žrdi na Merta Celika, ktorý zblízka vyrovnal - 1:1.

V závere domáci vyvinuli veľký tlak. Tutovka Kadáka sa ešte gólom neskončila, ale v nadstavenom čase sa po rohu Suslova presadil na zadnej žrdi Mesík aj s prispením jedného zo súperových hráčov a rozhodol - 2:1.