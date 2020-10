Greguš kopol penaltu ako Panenka, hrdinom bol Rodák. Slováci idú ďalej

Slováci zdolali Írsko po penaltách.

9. okt 2020 o 0:02 (aktualizované 9. okt 2020 o 0:40) Pavol Spál

BRATISLAVA. Tak dlhý zápas slovenská futbalová reprezentácia v ére samostatnosti nikdy predtým nehrala.

Bola to dráma, ktorá vyvrcholila až tesne pred polnocou.

Futbalisti Slovenska sú krok od toho, aby sa dostali na majstrovstvá Európy. V baráži o postup na odložený šampionát zdolali na bratislavskom Tehelnom poli Írsko.

V riadnom hracom čase sa skončil súboj bez gólov. Ani predĺženie nerozhodlo. V penaltovom rozstrele boli úspešnejší Slováci. Nemýlil sa ani jeden z nich.

Naopak, zaváhali až dvaja Íri.

Stredopoliar Ján Greguš v rozstrele napodobil legendárny kúsok Antonína Panenku. Výborný výkon predviedol brankár Marek Rodák.

Remízu zachránili Kucka a žrď

Slováci vyhrali nad Írskom až na šiesty pokus. Nastúpili v nových dresoch, na ktorých sú zobrazené zasnežené Tatry.

Bol to absolútne vyrovnaný zápas, aj keď Slováci mali miernu prevahu v držaní lopty.

V prvom polčase podali domáci solídny výkon, slušne kombinovali. Ondrej Duda však šance nevyužil. Stredopoliar Kolína bol aktívny, ale niekedy až pridlho váhal v koncovke.

VIDEO: Ján Greguš penaltový pokus

Aj v druhom polčase boli Slováci o čosi aktívnejší, kreatívnejší. A mohli rozhodnúť. V 70. minúte ich však zachránil brankár Marek Rodák, keď zneškodnil čistú šancu Írov.

O päť minút neskôr premárnil na druhej strane čistú šancu striedajúci Lukáš Haraslín. V 85. minúte zase mohol Slovákov potopiť Conor Hourihane, ale v poslednej chvíli zachraňoval Juraj Kucka. Loptu vykopol z bránkovej čiary.

Íri boli blízko ku gólu aj v predĺžení, keď nastrelili žrď.

Na hrote hral Duda

Jeden zo svojich najlepších zápasov v reprezentácii odohral Patrik Hrošovský. Denis Vavro a Martin Valjent spolu nastúpili v stopérskej dvojici prvýkrát a podali spoľahlivý výkon.

Nesklamal ani krajný obranca Róbert Mazáň.

Tréner Pavel Hapal prekvapil. Elegantný oblek vymenil za teplákovú súpravu. Po celý zápas stál pri čiare a burcoval hráčov.

V základnej zostave bolo najväčším prekvapením zaradenie Jaroslava Mihálika, ktorý je v poľskej Lechii Gdansk iba náhradníkom.

Na pozícii stopéra dostal šancu Denis Vavro, ktorý v drese Lazia Rím v tomto ročníku ešte neodohral ani minútu.

Na hrote útoku možno prekvapujúco chýbal Róbert Boženík, prednosť dostal stredopoliar Ondrej Duda.

Bez kľúčových hráčov

Hapal musel pred zápasom rázne improvizovať a meniť plány zo dňa na deň. Na poslednú chvíľu prišiel o dve veľké opory.

Jediných Slovákov, ktorí momentálne pôsobia vo veľkých európskych kluboch.

Najprv mu vypadol Stanislav Lobotka, ktorý zostal v Neapole v karanténe. Deň pred zápasom prišiel aj o šéfa obrany Milana Škriniara, ktorý mal pozitívny test na Covid–19.

Už predtým prešiel o brankára Martina Dúbravku či obrancu Dávida Hancka. Obaja vypadli pre zranenie. Slovensku tak v kľúčovom zápase chýbali štyria kľúčoví hráči.

Írskom bolo favoritom, v základnej zostave nastúpilo až deväť hráčov zo slávnej Premier League a väčšina z nich hráva pravidelne.

Vo finále baráže narazia Slováci 12. novembra na Severné Írsko, ktoré rovnako po penaltách vyhralo v druhom semifinále na pôde Bosny a Hercegoviny.

Hrať sa bude v Severnom Írsku.

Ešte predtým čakajú Slovákov dva zápasy v Lige národov, v tom prvom nastúpia v nedeľu na pôde Škótska.

Rodák: Som mladý, stále sa učím

"Bol to dramatický zápas až do konca. Mal som v hlave dve pohárové finále, v ktorých som ako tréner prehral. Tentoraz nám to však vyšlo a som rád," hodnotil súboj pre RTVS tréner Pavel Hapal.



"V hre po šestnástku sme boli silní, ale ďalej sme sa nedokázali dostať. Chýbal nám väčší dôraz na prienik, či nejaké rýchle zbehnutie po krídle. Marek Rodák ukázal dobrú formu už v Izraeli, preto padlo rozhodnutie na neho.

Severné Írsko bude určite nepríjemný súper, najmä v domácom prostredí, hoci neviem, či sa bude hrať s divákmi alebo bez nich. Dúfam, že konečne nastúpime v kompletnom zložení," komentoval Hapal.

Brankár anglického Fulhamu Marek Rodák mal viacero dôležitých zákrokov a spoľahlivý výkon vyšperkoval v penaltovom rozstrele, keď vyrazil pokus Alana Browna.

"Pocity sú určite úžasné, ale je to len prvý krok, ktorý sme zvládli a čaká nás ešte jeden zápas. O nominácii som sa dozvedel na mítingu vo štvrtok popoludní. Som stále ešte mladý brankár, mám sa čo učiť a kam sa posúvať, takže som rád za každý zápas, v ktorom nastúpim," vravel pre RTVS 23-ročný brankár.

"Paráda," bolo prvé slovo kapitána Mareka Hamšíka tesne po zápase.

"Veľmi ťažký zápas, vyrovnaný, bolo v ňom málo šancí. Na penalty si treba veriť, sústrediť sa. Klobúk dolu pred Janom Gregušom, čo si dovolil pri svojej jedenástke. Brankár Marek Rodák nás podržal pri vysokých loptách a penaltu chytil skvelo. Aj bez niektorých dôležitých hráčov a bez divákov sme zabojovali, pobili sme sa s Írmi stodvadsať minút a sme šťastní," dodal Hamšík pre RTVS.