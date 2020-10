V klube ho napádajú, aby útočil. Stopér zachránil gólom reputáciu dvadsaťjednotky

Slovensko sa doma trápilo s Azerbajdžanom

9. okt 2020 o 11:23 SITA

Ivan Mesík (vľavo) na zraze slovenskej reprezentácie do 21 rokov. (Zdroj: TASR)

NITRA. Veľa nechýbalo a slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov by utŕžila hanbu.

V zápase kvalifikácie o postup na ME 2021 rozhodli zverenci trénera Jaroslava Kentoša o svojom triumfe nad hráčmi Azerbajdžanu 2:1 až vo štvrtej minúte nadstaveného času.

Mladí Slováci súperovi vrátili smolnú prehru spred roka s rovnakým výsledkom. Zároveň si pripísali prvé víťazstvo v tomto kalendárnom roku (bilancia 1-3).

Hrdinom tínedžer

O víťazný gól slovenského tímu sa postaral 19-ročný stopér dánskeho Nordsjaellandu Ivan Mesík.

"Na bránku šiel kvalitný center, Šulo (Martin Šulek - pozn.) ho predĺžil a ja som sa ocitol v dobrej pozícii na zadnej žrdi, ktorú som zatváral. Loptu som usmerňoval do bránky, následne si ju ešte stečoval jeden z hostí,“ opísal rozhodujúci moment stretnutia Ivan Mesík na webe Slovenského futbalového zväzu.

"Pocity sú fantastické! Sme radi, že sme to zvládli, nebol to ľahký zápas. Vedeli sme, že nás budú hrýzť, sme radi za tri body do tabuľky," dodal.



Mladík sa počas duelu prezentoval kvalitným výkonom vzadu a skúsene si počínal aj pri ofenzívnych akciách.

"V klube od nás stopérov chcú, aby sme sa nebáli útočiť, praktizujem to aj v reprezentácii. Vyhovuje mi to,“ dodal hráč, ktorý vekovo ešte patrí do kategórie do 19 rokov.

Pochvala pre náhradníkov

Mladí Slováci sa v tabuľke 2. skupiny posunuli na tretie miesto pred Azerbajdžancov a Gruzíncov. Postup je však už reálne stratený, lebo Švajčiari a Francúzi majú 9-bodový náskok a Švajčiari ešte aj o zápas menej.

"Víťazstvo sa nerodilo ľahko. Veľmi pozitívne musím hodnotiť striedajúcich hráčov, zmenili priebeh stretnutia.

Suslov vniesol z pozície hráča z lavičky to potrebné, rovnako tak ďalší, hovorili sme si o tom, ako môžu striedajúci zmeniť dianie na ihrisku," skonštatoval tréner Jaroslav Kentoš pre RTVS.



Slovenskí reprezentanti do 21 rokov odohrajú nasledujúci zápas kvalifikácie ME 2021 v pondelok 12. októbra. V Štrasburgu nastúpia proti favorizovaným Francúzom.

Pred rokom v Dunajskej Strede s nimi v ofenzívnej prestrelke prehrali 3:5. "To bude iný súper a iný zápas," doplnil Kentoš.