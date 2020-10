Végh ešte neskončil. Odveta s Vémolom nestojí na mne, hovorí

Sľubuje, že sa ešte do klietky postaví.

9. okt 2020 o 11:52 TASR

BRATISLAVA. Slovák Attila Végh nesúťažil od triumfu nad českým rivalom Karlosom Vémolom v novembri minulého roka, no v bojových športoch ešte nepovedal posledné slovo.

Momentálne sa koncentruje na úlohu trénera, v ktorej slávil ďalší úspech, keď sa jeho zverenec Ľudovít Klein stal prvým Slovákom v najprestížnejšej organizácii miešaných bojových umení.

Úspešný rok

Podľa Végha môže Kleinovo nedávne víťazstvo nad Novozélanďanom Shaneom Youngom na galavečere UFC 253 pomôcť ďalším bojovníkom spod Tatier.

"Otvorila sa brána pre Slovákov, môžu sa tam dostať ľahšie. Zatiaľ nechcem povedať žiadne meno, kto by mohol byť druhým, možno mám jedného adepta z nášho tímu, ale nechcem to vysloviť. Uvidíme, čo nám prinesie budúcnosť," povedal pre TASR Attila Végh.

Člen trnavského klubu Spartakus Fight Gym neskrýval hrdosť.

"Vyhral som Zápas storočia, mám zverenca, ktorý zápasí v UFC. To je najviac, čo môže byť. Bol to veľmi úspešný rok."

Bez divákov to nemá zmysel

Végh knokautoval Vémolu na podujatí Oktagon 15 jediným úderom a je možné, že jeho najbližšie vystúpenie sa odohrá výlučne v postoji.

Vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu je však otázne, kedy dôjde k jeho návratu do zápasového diania.

"Ľudia stále riešia odvetu s Karlosom, ale to vôbec nezávisí odo mňa ani od Karlosa. Záleží na organizácii Oktagon. Keď sa ma opýtajú, či chcem mať odvetu, bude to veľmi hlúpa otázka. Keď som už niekoho zdolal, prečo by som s ním chcel mať odvetu? To je nezmysel," hovorí.

"Situácia je, aká je, vôbec ma to neláka bez divákov, do toho by som určite nešiel. Vyhlásili sme, že budem mať na budúci rok boxerský zápas, z februára sa to preložilo na apríl. Uvidíme, ale určite sa ešte predstavím v ringu alebo klietke," sľúbil Végh.