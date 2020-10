Hejková: Náš basketbal sa rúti šialeným tempom do záhuby

Rozhovor pre SME: Možno by väčšinu života presedela v kancelárii ako podniková právnička, no namiesto toho sa jej druhým domovom stali basketbalové palubovky. Trénerskú kariéru začínala iba na záskok v roku 1987. Na lavičke však už ostala. Tento rok vyhlásili NATÁLIU HEJKOVÚ za najúspešnejšiu trénerku ženskej euroligy. Počas kariéry dosiahla takmer všetko, čo mohla. Kariéru plánuje ukončiť v USK Praha, ale nebude to po tejto sezóne. „Mala by som hlúpy pocit. Končiť s Covidom? Otrasné,“ vraví.

V basketbale ste bezmála 50 rokov a získali ste prakticky všetky trofeje. Máte stále motiváciu pokračovať ďalej?

Uvažujem o konci už niekoľko rokov, ale stále ma to baví. Každý rok predlžujem zmluvu o rok, alebo o dva. Teraz mám špeciálnu motiváciu, keďže minulú sezónu sme nedohrali.

Je ešte nejaká méta, po ktorej túžite? Alebo vás drží to, že si neviete, čo bude po tom, keď skončíte s basketbalom?

Predstaviť si to viem. Každý, kto si to nevie ešte predstaviť a zažil zavretie doma počas korony, tak tuší, čo bude robiť na dôchodku. S tým rozdielom, že bude môcť chodiť von a nebude musieť chodiť nakupovať medzi deviatou a jedenástou. Toho sa vôbec nebojím. Basketbal ma baví a prečo by som sa mu nevenovala, keď sa to dá a zdravie mi ešte slúži.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čiže už nemáte métu, ktorú by ste chceli ešte dosiahnuť?

Nikdy som nemala pred sebou ciele, že budeme majstri sveta alebo vyhráme euroligu. Som súťaživý typ a chcem vyhrávať. Keď sa dá, vyhrať, chcem vyhrať čo najviac a získať najvyššie ocenenia.

V júni vás vyhlásili za najúspešnejšiu trénerku v modernej histórii euroligy. S tromi tímami ste ju vyhrali spolu päťkrát. Za každým úspechom bol iný príbeh, môžete tie víťazstvá porovnať?

Je to prosté. Ružomberok bolo dieťa, ktoré sme s Jozefom Smolekom od plienok vychovali až k triumfu. Budovali sme si ho spôsobom, ako sme chceli, hľadali sme si hráčky, ktoré boli odolné a vydržali by to, čo to prinášalo.

V Spartaku Moskovská oblasť som dostala hviezdy svetového basketbalu a očakávalo sa, že niečo dosiahneme. Hoci nie hneď v prvej sezóne. Nám sa to podarilo dvakrát po sebe. Bola to zaujímavá práca. Trénovať super hráčky ako Diana Taurasiová alebo Lauren Jacksonová bolo úplne iné ako v Ružomberku, kde sme si ich vyberali. Tu som ich dostala a musela som zvoliť systém, aby im sedel.

A triumf s USK Praha bol niečo medzi týmito dvomi klubmi. Nebol to hviezdny tím, ale vyberali sme si hráčky a musím s pýchou povedať, že keď od nás odchádzajú, odchádzajú ako hviezdy.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Keď slovenský klub slávil, tréner súpera šmaril sako do koša Čítajte

Bola pre vás emócia pri víťazstvách iná?

Nedá sa to povedať, že by som to prežívala inak. Keď dosiahnete úspech v športe, je to veľmi krátky okamih, ale veľmi krásny. Dlho pracujete a nemáte za to žiadny pocit a pocit triumfu je úžasný v tom, že tá práca za niečo stála. Je to dobrý pocit na duši.

Keď niečo vyhráte, nie je dôležitá oslava ani nič iné, ale keď sa na druhý ráno zobudíte a poviete si, že ono sa to fakt stalo, tak to je niečo, prečo robíte šport.

Traduje sa o vás, že ste sa takmer nikdy nedohadovali na podmienkach zmluvy. Prečo?