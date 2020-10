Radványi po výpovedi z Pohronia. Na slovenské pomery som nadsluhoval

Nikdy nehovorí zlé veci o klube, v ktorom pracoval.

9. okt 2020 o 13:25 Titanilla Bődová

Futbalový klub Pohronie patril medzi výnimky, keď v čase jarnej koronavírusovej prestávky v športe predĺžil zmluvu s trénerom Mikulášom Radványim. Od piatku však už Radványi účastníka najvyššej súťaže nevedie.

Ako ste prijali správu o vašom konci?

Po tom, ako klub na začiatku týždňa ukončil spoluprácu so športovým riaditeľom Miroslavom Filipkom, som si bol vedomý toho, že sa to môže stať, lebo do klubu sme prišli spolu. V piatok ráno som sa rozprával s konateľom, ktorý mi oznámil rozhodnutie klubu. V istej miere som to čakal.

Naznačili vám už bezprostredne po odchode Filipka, že vás môže zastihnúť podobný osud?

Vtedy ešte nie, dokonca mi vraveli, že preberiem jeho kompetencie. Ale išli sme do klubu spolu, a viem, ako to vo futbale funguje.

Nebol som prekvapený. Vravel som aj funkcionárom Pohronia, že už som nadsluhoval, lebo životnosť slovenských trénerov v jednom klube je v priemere sedem mesiacov… Ja som strávil v Žiari presne rok.

Cieľ, pre ktorý ma tam zobrali, som splnil, mužstvo som zachránil v najvyššej súťaži. Teraz je síce Pohronie na poslednom mieste, ale s výnimkou jedného zápasu sme hrali dobrý futbal. Chýbali len výsledky, lebo sme dostávali hlúpe góly a nevedeli sme skórovať.

Odchádzam s čistým svedomím a vztýčenou hlavou.

Mužstvo ste viedli v 27 súťažných stretnutiach, vaša bilancia je 8 víťazstiev, 8 remíz a 11 prehier. Ako hodnotíte pôsobenie v Pohroní?

Úlohu som splnil, hoci som prebral iný káder, aký teraz odo mňa preberie môj nástupca. Musím však uznať, že sme mali málo futbalistov, nemal som ani koho striedať, stále som točil tých istých dvanásť hráčov.

Strávil som v Pohroní krásny rok. Prvotný cieľ bolo zachrániť ligu, hoci aj v baráži. Nakoniec sme sa zachránili sme aj bez nej. Z tohto pohľadu považujem toto obdobie za úspešné.

Spoznal som tam dobrých ľudí, vznikli nové priateľstvá. Teší ma aj to, že som zase jeden rok pracoval mimo Žitného ostrova, čo sa podarí len málo trénerom z tejto lokality.

Bodové odstupy v dolnej časti ligy sú minimálne, siedmy Ružomberok má len o tri body viac ako posledné Pohronie. Predsa, kde vidíte príčiny, že váš tím je na poslednom mieste súťaže?