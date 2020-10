Zápas hádzanárov HK Košice s Modrou zrušil zväz preventívne

Crows z obáv z nákazy zvažujú nevycestovať do Bratislavy.

9. okt 2020 o 17:07 Patrik Fotta

KOŠICE. Cez víkend pokračuje Slovnaft handball extraliga 6. kolom, no je dosť možné, že sa v ňom odohrá iba jedno stretnutie.

Zápasy HK Košice – Modra, Považská Bystrica – Topoľčany a Prešov – Hlohovec pre Covid-19 a karanténne opatrenia odložili.

Hádzanári Košice Crows zvažujú, že nevycestujú na duel s ŠKP Bratislava, keďže v mládežníckom tíme súpera bol potvrdený výskyt koronavírusu.

Jediné stretnutie, ktoré sa zrejme odohrá podľa plánu je súboj medzi Novými Zámkami a Šaľou.

Testovaní boli zatiaľ len dvaja juniori

V tíme HK Košice sa o zrušenom zápase proti Modre dozvedeli mailom od zväzu.

„Ani u nás, ani v tíme súpera nebol potvrdený koronavírus. Modra však hrala nedávno s Považskou Bystricou, kde bolo viacero nakazených hráčov a preto bol zápas z preventívnych opatrení zrušený a odohrá sa v náhradnom termíne. Do desiatich dní máme navrhnúť nový dátum,“ povedal prezident klubu Ondrej Melich.

V tíme sú zatiaľ všetci hráči zdraví. Testovanie na koronavírus zatiaľ absolvovali len dvaja hráči.

„Chlapci sú zdraví a normálne trénujú. Sme ale pripravení, že sa situácia môže kedykoľvek zvrtnúť. Testovanie absolvovali len dvaja hráči, ktorých čaká juniorské reprezentačné sústredenie. Ide o našich juniorov Adama Chudého a Ondreja Melicha.“

Crows nechcú riskovať

V tíme mestského rivala Košice Crows je rovnako zatiaľ situácia pokojná. Nie je však isté, či sa Crows predstaví v sobotu na ihrisku ŠKP Bratislava.

„V našom tíme sú všetci zdraví. Hrali sme síce proti Tatranu, kde bol potvrdený prípad Covid-19, o čom sme sa dozvedeli po šiestich dňoch. Počas desaťdňovej dobrovoľnej karantény nikto nemal u nás príznaky a tak sme pokračovali v tréningovom procese,“ uviedol prezident Košice Crows Maroš Šiška.

V tíme Crows zvažujú, či vycestujú na zápas 6. kola do hlavného mesta.

„Prevládajú u nás určité obavy, keďže dorastenci ŠKP Bratislava boli pozitívne testovaní na koronavírus. Chlapci to nechcú riskovať, keďže väčšina z nás má aj civilné zamestnanie. Ani jeden si nemôže dovoliť, že pôjdeme do karantény na 14 dní. Komunikujeme aj s ŠKP. Oni nám tvrdia, že hráči áčka neboli v kontakte s dorastencami. Aj napriek tomu, však určité riziko existuje. Uvidíme ako to napokon dopadne. Definitívne sa rozhodneme v piatok večer,“ skonštatoval Šiška.