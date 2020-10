Banská Bystrica stále čaká na prvú výhru, Slovan prvýkrát bodoval

Hlasy po zápase

Andrej Kmeč, tréner Zvolena: "Bol to náročný zápas. Fyzická hra Trenčína nám robila problémy, no dokázali sme sa s tým vyrovnať. Prehrávali sme síce 1:2, ale chalani to otočili. Bolo to na vážkach až do posledných chvíľ, ale hru súpera bez brankára sme v závere ustáli, i keď sme inkasovali jeden gól, no napokon sme dokázali do prázdnej bránky spečatiť výsledok po dobrom výkone. Pochvalu si dnes zaslúžia všetci za obetavosť, pracoval každý jeden hráč pre tím a výsledok sa dostavil."

Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Vstup do zápasu nebol z našej strany zlý až do momentu, keď sme hrali prvé oslabenie. Dostali sme prvý gól a následne sme sa trápili. Napriek tomu sme dokázali otočiť, no nemôže sa nám stať, že inkasujeme sekundu pred koncom prvej tretiny. Tak ako nás v zápase proti Detve podržali oslabenia, tak dnes nás zradili. Dostali sme až štyri góly v početných nevýhodách a iba jeden sme dali v presilovke. Tretiu tretinu sme chceli hrať lepšie a vyrovnať, bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Z ofenzívnou činnosťou mužstva môžem byť spokojný, no musíme byť efektívnejší. Hru smerom dozadu a oslabenia si musíme rozobrať a zlepšiť sa v týchto činnostiach. Veľmi ma teší, že sa presadila naša posila Väyrynen, verím, že mu dva góly z tohto zápasu zdvihnú sebavedomie a pomôže nám v ďalších zápasoch. Daňo má len menšie zranenie, možno už v nedeľu nastúpi."

Radovan Puliš, autor hetriku: "Teší má hetrik a o to viac, že sme ešte aj vyhrali. Už som dal štyri góly Trenčínu, teraz tri, je to môj druhý hetrik, ak počítam aj ten štvorgólový zápis. Do duelu sme vstúpili dobre, dali sme góly a hlavne sme využili presilovky, čo rozhodlo o osude tohto stretnutia. Dúfam, že i naďalej budem dávať góly a pomáhať tak mužstvu."