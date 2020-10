Kuriózna situácia v Poprade, hráči sa pobili aj keď sa nehralo

Český obranca vyprovokoval súperovho hráča.

10. okt 2020 o 11:07 Miroslav Kováčik

BRATISLAVA. V zámorskej NHL nie je žiadnou výnimkou, že už krátko po úvodnom vhadzovaní si hráči ručne-stručne riešia nevybavené účty z predošlých zápasov.

Nestáva sa však často, že by sa strhla bitka ešte pred začiatkom tretiny, tobôž nie v najvyššej slovenskej súťaži.

Takýto kuriózny moment sa udial v piatkovom zápase pod Tatrami medzi Popradom a Banskou Bystricou, v ktorom domáci jednoznačne zvíťazili 7:1.

Pred začiatkom záverečného dejstva si popradský obranca Petr Ulrych svojvoľne korčuľoval na polovici súpera, čo nie je obvyklým javom.

Kanaďan Hunter Drew to vyhodnotil ako provokáciu zo strany súperovho hráča a napadol ho. Český bek si to však nenechal, a tak sa strhla bitka už minútu pred začiatkom tretiny.

Napriek snahe rozhodcov sa dlho nedarilo rozdeliť od seba spomenutých hráčov. Horšie dopadol Drew, ktorému Ulrych spôsobil tržnú ranu na tvári.

Rozhodcovia to napokon vyriešili šalamúnsky a obom hráčom dali trest do konca zápasu. Pre Drewa to bol už druhý vyšší trest v sezóne.