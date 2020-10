Nastúpia Česi opäť len s náhradníkmi? Traja členovia tímu majú koronavírus

Rozhodujúce bude ďalšie kolo testov.

10. okt 2020 o 11:42 TASR

PRAHA. Českú futbalovú reprezentáciu opäť zasiahol koronavírus. Piatkové testy odhalili tri prípady nákazy v národnom tíme, ďalších 16 vzoriek bolo nejednoznačných.

Podľa českých médií je ohrozený nedeľný duel "slovenskej" 2. skupiny B-divízie Ligy národov, v ktorom sa majú Česi predstaviť v Haife proti domácemu Izraelu (20.45 SELČ).

Vedenie reprezentácie už začalo riešiť náhradný tím, ktorý by do Haify odletel namiesto toho súčasného.

Čakajú na ďalšie výsledky

Česi sú pred nedeľným zápasom v obrovských problémoch. Od utorka sa nachádzajú na Cypre, kde v stredu zvíťazili v prípravnom stretnutí nad domácim výberom 2:1.

V piatok absolvovali v Larnake povinné kontrolné testy, z ktorých vyšli zlé správy. Zatiaľ nie je známe, či ide o hráčov alebo členov realizačného tímu.

"Tri pozitívne osoby boli umiestnené do izolácie a sú v karanténe. Na základe 16 nepreukázaných výsledkov dochádza v sobotňajších ranných hodinách k pretestovaniu tejto skupiny.

Čakáme na výsledky a Futbalová asociácia ČR podniká všetky kroky k tomu, aby sa zápas v Izraeli odohral v pôvodnom termíne a čase," citoval portál iDnes.cz hovorcu FAČR Michala Jurmana.

Podobné problémy už mali

V prípade Česka nejde o prvý podobný prípad. Pred zápasom v Bratislave, kde vyhrali nad Slovenskom 3:1, mali pozitívne testy Jakub Jankto a Alex Král a museli zostať v karanténe.

Pražská hygienička po stretnutí rozpustila národný tím po tom, čo sa ochorenie COVID-19 vyskytlo aj u manažéra reprezentácie Libora Sionka.

Na Cypre bude rozhodujúce ďalšie kolo testov.

Pokiaľ budú v poriadku, mala by sa výprava presunúť na zápas do Izraela, pokiaľ nie a tamojšie hygienické úrady Čechov do krajiny nepustia, musel by nedeľný duel odohrať náhradný tím podobne, ako sa to stalo v septembri proti Škótsku (1:2).

Česi figurujú v tabuľke B-skupiny s tromi bodmi na druhom mieste za vedúcim Škótskom (4 body) a pred tretím Izraelom (2).

Slovákom patrí so ziskom jedného bodu štvrtá priečka.