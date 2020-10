Javorčík o šarvátke: Ulrych sa nešiel na našu polovicu priateľsky pozhovárať

Zápas okorenila bitka pred treťou tretinou.

10. okt 2020 o 14:58 Patrik Fotta

POPRAD. V stretnutí 3. kola hokejovej Tipos extraligy medzi Popradom a Banskou Bystricou (7:1) zaujala okrem piatich gólov prvého popradského útoku aj kuriózna situácia pred začiatkom tretej tretiny.

Domáci obranca Petr Ulrych sa počas rozkorčuľovania v druhej prestávke dostal na polovicu súpera.

V Európe to pravidlá nezakazujú, no hráči sa aj napriek tomu obvykle zdržiavajú na svojej časti klziska.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kanaďan v banskobystrických službách Hunter Drew je zo zámoria zvyknutý, že podobné provokácie sa nenechávajú bez povšimnutia.

Súpera sekol hokejkou a následne sa strhla šarvátka, po ktorej rozhodcovia obom aktérom udelili trest do konca zápasu.

Neskúma kto dal prvý úder

Súvisiaci článok Kuriózna situácia v Poprade, hráči sa pobili aj keď sa nehralo Čítajte

Tréner Popradu Peter Mikula vnímal celú situáciu ako úplne zbytočnú šarvátku.

"Chybu si musí uvedomiť jedna aj druhá strana. Kanaďan by mal pochopiť, že je v Európe a u nás platia určité pravidlá, ktorým sa musí prispôsobiť.

U nás sa korčuľovanie na súperovej polovici počas prestávky toleruje. Nebýva zvykom, aby sa hráč potuloval v území súpera, keď tímy nastupujú na ľadovú plochu. Otázkou teda je, čo tam Ulrych robil," povedal Mikula a dodal:

"Kanaďan riešil situáciu podľa zákonov platiacich v zámorí. Ja osobne neskúmam, kto dal prvý úder. Ťažko hľadať pravdu v prípade, kedy neplatia pevné zákony. Pravidlá nie sú jasne stanovené.

Podobná situácia sa môže pokojne udiať aj pred zápasom, pretože ani počas rozcvičky nemá čo hráč hľadať na súperovej polovici. Obaja majú svoju teóriu, ktorú si vysvetlia na zväze a ten k tomu zaujme stanovisko."

Bral to ako formu provokácie

Lodivod Banskej Bystrice Norbert Javorčík nevidel ako sa celá situácia začala.

"Keďže máme šatne ďalej akurát sme obchádzali ľadovú plochu, na ktorú som sa v tom čase nedíval. Nevidel som teda ako to začalo. Po rozhovoroch s hráčmi je náš pohľad na vec jasný. Súperov hráč korčuľoval na našej polovici ihriska.

“ Takýmto momentom by sme mohli predchádzať „ Norbert Javorčík, tréner Banskej Bystrice

Na takéto správanie nie je Hunter Drew zvyknutý. Bral to ako formu provokácie. Medzi nimi následne vzniklo iskrenie, ktoré prerástlo až do šarvátky. Myslím si, že či už ide o písané alebo nepísané pravidlá, takýmto momentom by sme mohli predchádzať," uviedol Javorčík.

Z mládežníckych kategórií, ktoré Javorčík trénoval aj na reprezentačnej úrovni, nie je na podobné situácie zvyknutý.

"Osobne som sa s tým ešte nestretol. V mládežníckych tímoch to chalani dodržiavali a neprechádzali na súperovu polovicu počas prestávok.

Myslím si, že hráči na Slovensku o tom dobre vedia. Som presvedčený, že o tom vie aj Ulrych. Nemyslím si, že išiel na našu polovicu s úmyslom sa priateľsky pozhovárať," dodal.

Podobnú situáciu zažil v Osvienčime

Medzi Ulyrchom a Drewom to iskrilo počas prvých dvoch tretín.

"Oni sa navzájom provokovali celý zápas. Napätie tam bolo z oboch strán. Ja osobne si myslím, že zámorskí hráči ťažko znášali stav 1:5 po dvoch tretinách. Navyše prehrali pred tým dva zápasy a bol na nich určitý tlak," uviedol Mikula.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/aUO71qvayfs

Popradský tréner už v minulosti podobné situácie zažil. Okrem Slovenska aj v poľskej najvyššej súťaži.

"Bol to hráč, ktorý mal určité problémy s agentom a prišiel do Sanoku. Ja som vtedy trénoval Osvienčim. Poznal som ho a preto som svojich hráčov upozornil, aby neliezli na súperovu polovicu počas rozcvičky.

Jeden si však nedal povedať a došlo k menšej šarvátke. Spomínaného hráča som zažil v roku 2013, keď sme hrali štvrťfinále so Zvolenom proti Banskej Bystrici.

Vtedy som na to upozornil aj rozhodcov, ktorí pozorne sledovali na červenej čiare počas rozcvičky, čo sa bude diať. Vtedy sa nič vážne nestalo, akurát sa hráči trochu podpichovali a postrkali," zhodnotil Mikula.

Zápas rozhodla prvá formácia

Päť zo siedmych gólov zariadila elitná formácia popradského mužstva. Patrik Svitana si na konto pripísal štyri body (2+2), Dávid Skokan (1+2) s Marcelom Haščákom (2+1) po tri.

"Poznal som kvality všetkých troch hráčov. Zaradil som k nim obrancu Adama Drgoňa, pretože som bol presvedčený, že oni štyria môžu byť nosnými piliermi tímu. V príprave im to išlo výborne.

Haščák je mašina na góly, ale keď mu to pár zápasov nešlo, človeka to vnútorne rozhodí. Bavili sme sa o tom, že musí byť trpezlivý a ono sa to dostaví. Verím, že v ďalších zápasoch bude vždy minimálne jeden z elitného útoku efektívny,“ povedal Mikula.