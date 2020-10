Sagan nebojoval o zvyšné body. Nikto neprevzal iniciatívu, vraví Valach

Matthews s Gaviriom sa zapojili do špurtu pelotónu.

10. okt 2020 o 20:00 TASR, Jerguš Radačovský

BRATISLAVA. Ôsma etapa na Giro d'Italia priniesla triumf pretekára z úniku. Šesť cyklistov si na pelotón vytvorilo takmer štrnásťminútový náskok.

Osemnásť kilometrov pred cieľom sa od zvyšku úniku odpútal Brit Alex Dowsett z tímu Israel Start-Up Nation, ktorý dotiahol svoje úsilie až do konca.

Ďalší cyklisti v čelnej skupine sa tak zaradili na druhé až šieste miesto. V pelotóne, ktorý prichádzal do cieľa v miernejšom tempe, sa tak bojovalo iba o štyri body do bodovacej súťaže o cyklámenový dres.

Do záverečného špurtu sa zapojili viacerí šprintéri. V súboji pelotónu bol nakoniec najrýchlejší Austrálčan Michael Matthews pred Kolumbijčanom Fernandom Gaviriom. V popredí však chýbal Peter Sagan. Prečo?

"Bola to dlhá etapa, ktorá by nám aj vyhovovala, ale vyžadovalo by to veľa úsilia. Rozhodli sme sa nechať malú skupinu v úniku a sledovať, ako zareagujú ostatné tímy. Nikto neprevzal iniciatívu, tak sme aj my šetrili sily," vysvetlil vysokú stratu pelotónu Valach.

Vzhľadom na situáciu sa cyklisti Bory do špurtu nezapojili. "V závere už nezostali body do hodnotenia, takže Sagan zostal mimo skupiny," dodal Valach.

Čakanie ostatných tímov skritizoval po etape aj Sagan. "Tri etapy po sebe náš tím pracoval, aby sa v cieli šprintovalo. To sa podarilo, no prehral som s Démarom. V dnešnej etape každý očakával šprint, ale nik nepracoval. Možno súperi nemajú guráž na to, aby preteky aj tvorili," opísal slovenský cyklista.

V nedeľu čaká cyklistov na Gire horská etapa. Na 208 kilometroch sú štyri kategorizované stúpania a cieľ je vo výške 1658 metrov.