Hapal avizuje proti Škótsku zmeny v zostave. Máme široký káder, vraví

Chceli by sme si napraviť chuť, povedal Hamšík.

10. okt 2020 o 21:41 TASR

GLASGOW. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal avizuje pred nedeľňajším zápasom B-divízie Ligy národov v Škótsku viacero zmien v základnej jedenástke.

Jedna z nich sa určite bude týkať brankárskeho postu, šancu dostane niekto z dvojice Dominik Greif - Dušan Kuciak, keďže v semifinále baráže EURO 2020 proti Írsku (0:0, 4:2 v rozstrele z 11 m) stál medzi žrďami Marek Rodák.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Večer nás ešte čaká tréning, takže uvidíme. Niečo však v hlave máme. Určite príde k nejakým zmenám, pretože nás ešte v stredu čaká ďalší veľmi ťažký zápas.

Zatiaľ mám od hráčov dobré odozvy, veľmi unavení nie sú, aj keď niektorí majú v nohách 120 minút zo zápasu s Írskom a zajtra to môžu cítiť. Máme široký káder a chceme vidieť v akcii aj iných hráčov.

V našej zostave bude preto dosť zmien. Hráme za Slovensko a urobíme všetko pre to, aby sme bodovali," povedal na predzápasovej tlačovej konferencii Hapal.

Pozitívne testovaní sú v izolácii

Súvisiaci článok Slovák očaril chýrne derby: Mysleli si, že som stroskotanec z Marsu Čítajte

Pred odletom do Škótska absolvovali slovenskí reprezentanti testovanie na COVID-19, ktoré odhalilo ďalšie dva prípady nákazy.

Pozitívne výsledky testov mali krídelník Jaroslav Mihalík a člen realizačného tímu, z rovnakého dôvodu nefiguroval v zápase s Írskom na slovenskej súpiske stopér Milan Škriniar.

Všetci traja sú v izolácii a s tímom v sobotu dopoludnia necestovali do Glasgowa.

"Je to komplikácia. Robíme všetko pre to, aby sa nám to nestalo, ale nedá sa tomu zabrániť. Pri každom testovaní sa modlíme, aby nakazených hráčov nebolo viac. Mihalíka sme dali do izolácie, sme radi, že ďalší hráči nie sú nakazení.

Problémy majú, a to vo veľkom, aj iné tímy, spomeniem len Česko a Ukrajinu. Nás to snáď už v tomto dvojzápase nepostihne," verí Hapal, ktorý pripravuje svoj tím na fyzicky disponovaného súpera.

"Škóti sú neskutočne húževnatí, hrajú veľmi fyzický, dôrazný a agresívny futbal. Sú nepríjemní zo štandardných situácií, niečo podobné ako Írsko, ale hrajú v inom rozostavení," vypichol český kouč silné stránky 49. tímu rebríčka FIFA.

Hamšík: Chceli by sme si napraviť chuť

Súvisiaci článok Ďalší reprezentant má koronavírus, do Škótska s tímom neodcestoval Čítajte

Aj kapitán Marek Hamšík očakáva na pôde Škótska ťažký boj. Oba tímy majú v nohách 120 minút a úspešne zvládnutý jedenástkový rozstrel, Škóti postúpili do finále baráže EURO 2020 cez Izrael.

"Radi by sme si z Glasgowa odniesli nejaké body. Sme po náročnom zápase, ale to sú aj Škóti. Bude to ťažký boj," predpovedá 33-ročný stredopoliar čínskeho Ta-lienu, ktorý sa ešte v krátkosti pristavil pri štvrtkovom súboji na bratislavskom Tehelnom poli.

"Sme veľmi šťastní, že sme si splnili sen a postúpili do finále baráže EURO, aj keď nás to stálo veľa síl. Je to trochu cítiť, ale máme dosť široký káder a sme pripravení na zajtrajší zápas. Chceli by sme si napraviť chuť, keďže máme v tabuľke Ligy národov iba jeden bod."

Slováci sú zatiaľ poslední

Pre slovenský tím bude duel v Hampden Parku tretí v tomto ročníku Ligy národov. V B-skupine 2. divízie v septembri najprv podľahol v Bratislave Čechom 1:3 a následne remizoval v Izraeli 1:1, keď o víťazstvo prišiel v závere stretnutia.

V tabuľke sú Slováci na poslednom 4. mieste s jedným bodom, vedú Škóti so 4 bodmi po domácej remíze s Izraelom a výhre v Česku.

V ére samostatnosti odohralo Slovensko so Škótskom dva vzájomné zápasy v kvalifikácii MS 2018. V Trnave v októbri 2016 zvíťazilo 3:0, v Glasgowe o rok prehralo 0:1.

Duel na glasgowskom štadióne Hampden Park má výkop o 20.45 SELČ. Ako hlavný rozhodca ho povedie Talian Davide Massa, na čiarach mu budú asistovať krajania Stefano Alassio a Alberto Tegoni.