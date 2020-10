Viac by to pasovalo k modernej dobe. Legendárny tréner navrhuje častejšie MS vo futbale

Rovnako by zmenil aj periodicitu ME vo futbale.

11. okt 2020 o 9:42 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

ZÜRICH. Bývalý futbalový tréner Arsene Wenger si myslí, že najväčšie medzinárodné turnaje by sa mohli konať častejšie ako v minulosti.

Sedemdesiatročný Francúz má na mysli majstrovstvá sveta či Európy a podľa jeho názoru by sa mali opakovať v dvojročnej periodicite.

Súvisiaci článok Slovák očaril chýrne derby: Mysleli si, že som stroskotanec z Marsu Čítajte

Wenger, ktorý v súčasnosti pracuje ako riaditeľ globálneho rozvoja v Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), sa neobáva ani straty záujmu či reputácie najväčších podujatí. Argumentuje napríklad Ligou majstrov.

"Myslím si, že kratšie intervaly by viac pasovali do modernej doby. Nemyslím si, že dlhšie čakanie pridáva na atraktivite. Pozrite sa na Ligu majstrov, koná sa každý rok a ľudia ju sledujú rovnako," povedal Wenger v rozhovore pre Bild am Sonntag.

Wenger zároveň priznal, že nie je fanúšikom súčasného konceptu Ligy národov. Považuje ho za neprehľadný a dal by prednosť zrozumiteľnejšiemu projektu: "Ak sa opýtate na ulici bežného človeka, o čom je Liga národov, pravdepodobne vám to nedokáže vysvetliť."