Nedohodol sa na novej zmluve. Slovenský hokejista v NHL mieri na arbitráž

Je jedným z 26 hokejistov NHL, ktorí sa prihlásili do arbitráže.

11. okt 2020 o 13:32 TASR

NEW YORK. Slovenský obranca Ottawy Senators Christián Jaroš je jedným z 26 hokejistov NHL, ktorí sa prihlásili do arbitráže.

Dvadsaťštyriročný hokejista dostal od Senators kvalifikovanú ponuku, ale nedohodol sa s klubom na novej zmluve.

Arbitrážne konanie, do ktorého sa do soboty mohli prihlásiť hokejisti so štatútom obmedzeného voľného hráča, bude prebiehať od 20. októbra do 8. novembra.

Do arbitráže sa prihlásili aj brankár New Yorku Rangers Alexandar Georgijev, útočník Buffala Sabres Victor Olofsson, obranca Colorada Avalanche Ryan Graves, či útočník Detroitu Red Wings Tyler Bertuzzi.

Po štyroch hráčov budú mať v arbitrážnom konaní Carolina Hurricanes, NY Rangers a Ottawa.

Jarošovi uplynul so Senators trojročný nováčikovský kontrakt. Za Ottawu odohral celkovo 76 zápasov, v ktorých strelil jeden gól a zaznamenal 12 asistencií. V minulej sezóne nastúpil len na 13 duelov, v ktorých nazbieral tri asistencie.