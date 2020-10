Chýbal mu adrenalín z futbalu. Prepadol hazardu a prehral takmer sedem miliónov

Zápas nehral takmer rok.

11. okt 2020 o 21:46 SITA

KODAŇ. Napriek tomu, že bývalý útočník dánskej futbalovej reprezentácie Nicklas Bendtner momentálne nehráva na profesionálnej úrovni, stále sa o ňom nahlas rozpráva.

Rodák z Kodane si dobré meno urobil predovšetkým počas angažmánu v londýnskom Arsenale (2005-2014). A nielen to futbalové.

Práve v čase pôsobenia v anglickej metropole prepadol hazardným hrám.

Prehral aj peniaze, ktoré nemal

"Keď som sa zranil a nemohol pociťovať vzrušenie, ktoré som zažíval počas zápasov na ihrisku, adrenalín mi priniesli hazardné hry. Čím väčšie riziko som podstupoval, tým väčší bol adrenalín," hovorí svoj príbeh Nicklas Bendtner.

Pravidelne od 19 rokov hrával najmä poker.

"Prehral som obrovské množstvo peňazí. Myslím si, že to bolo približne 50 miliónov dánskych korún (vyše 6,7 milióna eur, pozn. red)," prezrádza vysoký útočník, ktorý hrával aj v Birminghame, Wolfsburgu, Juventuse Turín či Rosenborgu Trondheim.

"Pamätám si, ako som raz hral s poriadne vysokými stávkami. Teraz si idem zahrať iba so žetónmi v maximálnej hodnote 100 korún (asi 13 eur)," dodáva.

Pred deviatimi rokmi v londýnskom kasíne stihol prehrať 400-tisíc libier v priebehu deväťdesiatich minút.

"Boli to peniaze, ktoré som vlastne ani nemal. Môj bankový účet bol prázdny a ak by sa to nezvrtlo, zbankrotoval by som," vyhlásil Bendtner.

Naspäť sa mu podarilo vyhrať 380-tisíc.

"Bolo to vtedy príliš riskantné. Nikdy som totiž nebol chlap, pre ktorého sú peniaze spôsob, ako sa predviesť," priznáva po rokoch.

V reprezentácii odohral 81 zápasov a dal 30 gólov. Proti Slovensku si zahral v auguste 2012, na fotografii s Marekom Bakošom. (zdroj: TASR/AP)

Hrá len za starých pánov

Aj keď Bendtner v súčasnosti nehrá za žiadny profesionálny klub, stále zarába dosť vďaka marketingovým aktivitám.

Vlani v novembri vydal autobiografiu, v ktorej opísal svoj život vrátane incidentu, keď v Kodani zbil taxikára a 50 dní musel mať na nohe pripevnený monitorovací náramok.

Tridsaťdvaročný futbalista naposledy nastúpil vo futbalovom zápase v novembri 2019 za FC Kodaň. Od začiatku roka je bez angažmánu.

Nedávno sa opäť vrátil aj k futbalu, hráva však iba za "starých pánov" dánskeho štvrtoligového klubu Tårnby FF.