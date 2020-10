Slovan dostal sedem gólov a striedal brankára už v polovici zápasu

Hlasy po stretnutí

Roman Stantien, tréner Slovana: "Zhrniem to asi jednou vetou. Súper z minima vyťažil maximum, my sme dali zo 60 striel šesť gólov, čo je slušné, ale, paradoxne, to dnes nestačilo."

Ernest Bokroš, tréner Detvy: "Odohrali sme ťažké stretnutie. O našom triumfe rozhodli presilové hry, využili sme štyri. Ďalej brankár Sholl, ktorý nás podržal. Bol to bojovný výkon, hráči si zaslúžia pochvalu. Aj keď sme viedli o štyri góly, vedeli sme, že Slovan sa tak ľahko nevzdá."