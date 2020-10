Prepísal štatistiky NBA. Dostal som Lakers tam, kam patria, vraví LeBron

Najužitočnejším hráčom finále play off sa stal už v treťom tíme.

12. okt 2020 o 8:40 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

ORLANDO. LeBron James sa stal prvým hráčom basketbalovej NBA, ktorý získal titul najužitočnejšieho hráča finále play off v treťom tíme.

Po Miami Heat v rokoch 2012 a 2013 a Clevelande Cavaliers v roku 2016 doviedol k triumfu aj Los Angeles Lakers. Potvrdil tak svoj status jedného z najlepších basketbalistov histórie.

LeBron James: Zaslúžime si rešpekt

Druhé desaťročie nového tisícročia bolo pre Lakers nevýrazné. Kobe Bryant priviedol klub z Los Angeles v roku 2010 k 16. titulu, no od sezóny 2012/13 sa tím nebol schopný dostať do play off.

Súvisiaci článok Lakers získali titul po desiatich rokoch. Vyrovnali rekord NBA Čítajte

LeBron James prestúpil z Clevelandu do Kalifornie predminulé leto a ani on to vo svojej prvej sezóne v drese Lakers nedokázal zmeniť.

Pred začiatkom tejto sezóny však Lakers dokázali dotiahnuť do tímu Anthonyho Davisa, ktorý strávil celú dovtedajšiu kariéru v drese New Orleansu Pelicans, a kolektív plný skúsených veteránov a hráčov ochotných pracovať pre Jamesa sa okamžite vyšvihol na najvyššiu priečku.

"Keď som sem prišiel, povedal som, že dostanem tento klub tam, kam patrí. Zaslúžime si rešpekt. Všetci hráči v tíme, tréner Frank Vogel, vedenie klubu, fanúšikovia a aj ja.

Som mimoriadne hrdý na to, že môžem byť súčasťou organizácie s takou históriou," povedal James pri preberaní Ceny Billa Russella pre MVP finále priamo na palubovke.

Nikto nemá na konte viac zápasov

Rodák z Akronu nastúpil v pondelok na svoj 260. play off zápas v kariére. Nik v histórii súťaže nemá na konte viac duelov.

Svoju úctu si čoskoro 36-ročný hráč medzi basketbalovými fanúšikmi vyslúžil nielen svojou kvalitou, ale aj schopnosťou udržať si vysokú úroveň počas veľmi dlhého obdobia. V lige pôsobí už 17. sezónu.

"Odovzdal som tomuto športu moje telo i myseľ. Nikdy v živote som nevynechal zápas play off. Byť k dispozícii je to najviac, čo môžete pre svoj tím urobiť. Dúfam, že sú za to na mňa moji spoluhráči hrdí, to je to jediné, na čom mi záleží," vyhlásil.

VIDEO: LeBron James a jeho skvelý výkon v 6. zápase finále NBA

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/UfRkoCdCm_A

Finálová séria mala nízku sledovanosť

LeBron James je jedným z najvplyvnejších športovcov USA, no je aj polarizujúcou osobnosťou.

Dostal sa aj do slovného konfliktu s prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý ho kritizoval na sociálnych sieťach. Vytýkajú mu, že jeho aktivity odlákali od basketbalu mnohých priaznivcov.

Finálová séria Lakers proti Heat zaznamenala najnižšiu sledovanosť v USA od roku 1974, odkedy sa tieto štatistiky merajú. James sa však nemieni ospravedlňovať a ani ustupovať zo svojich cieľov.

"Naďalej budeme tlačiť na spoločnosť. Vyslovovať sa za sociálnu rovnosť, proti policajnej brutalite, proti všetkému, čo je opakom lásky. Všetci tu pracovali, aby udržali túto súťaž v chode v tento mimoriadny rok.

Vďaka patrí komisárovi Adamovi Silverovi i hráčskej asociácii. Čakáme na to, že prídu lepšie dni," vyslovil nádej jeden z najlepších basketbalistov sveta.