Nový klub mu odporučil krajan. Jurčo sa debutu v Las Vegas nevie dočkať

Podpísal kontrakt na jeden rok.

12. okt 2020 o 16:14 TASR

KOŠICE. Slovenský hokejista Tomáš Jurčo pred pár dňami podpísal kontrakt s Vegas Golden Knights a už sa nevie dočkať novej sezóny NHL.

Dvadsaťsedemročný krídelník sa upísal tímu z Nevady na jednu sezónu, pričom rokovania prebehli rýchlo.

Najmladší tím súčasnej NHL mal o neho veľký záujem.

"V piatok večer mi volal agent s tým, že Vegas Golden Knights prejavili záujem a radi by mi zavolali. O päť minút telefonovali, trošku sme sa porozprávali.

Pýtali sa ma, či sa už cítim dobre, či ma zranenia neobmedzujú. Diskutovali sme asi 10 - 15 minút. O pár hodín už bola podpísaná zmluva," povedal Jurčo pre hockeyslovakia.sk.

Dobré referencie na svoje nové pôsobisko dostal Jurčo od bývalého spoluhráča z Detroitu Tomáša Tatara.

"Už sme si písali. Hovoril, že organizácia je super a že sa nám bude veľmi páčiť aj v meste. Takisto aj pár bývalých spoluhráčov, ktorí tam momentálne hrajú, mi písalo, že je to jedna z najlepších organizácii v NHL. Osobne sa tam veľmi teším a mám veľké očakávania," uviedol Jurčo.

Najťažšie budú týždne pred kempom

Pred sezónou 2018/19 si vybojoval kontrakt v Edmontone, ozvali sa však zdravotné problémy. Na posledný duel za Oilers nastúpil 6. novembra, v AHL za Bakersfield 11. decembra.

Postupne sa dával dokopy, no potom prišla pandémia nového koronavírusu, a tak sa na súťažnom ľade už neobjavil.

"Už to bude skoro rok odkedy som hral posledný zápas, takže mi to samozrejme chýba. Uvidíme, ako sa vyvinie situácia a kedy sa začne nová sezóna. Už sa neviem dočkať.

Ten 1. január ešte nie je istý dátum, môže sa to posunúť. Či to bude prvého alebo o pár týždňov neskôr, tak zostáva dosť času poriadne sa pripraviť. Odkedy som sa začal vo februári dávať dokopy, rehabilitovať a trénovať, tak odvtedy idem nonstop až doteraz tak isto a cítim sa výborne.

Keď sa potvrdí dátum, kedy sa začne hrať, ešte si asi sadneme s trénerom a pritvrdíme. Posledných šesť týždňov pred kempom to bude najväčšia makačka, ale teším sa na to," povedal košický rodák.

Možno si zahrá aj v domácej súťaži

Keďže zámorská sezóna odštartuje s najväčšou pravdepodobnosťou až v roku 2021, pre Jurča prichádza do úvahy štart v Tipos extralige.

"Nehovorím, že nie, ale je tam viacero otázok. Muselo by s tým súhlasiť Vegas a o tom sme sa ešte vôbec nebavili. Viem si predstaviť, že by som odohral zopár zápasov. No hovorí sa, že sezóna NHL bude mať celých 82 zápasov a bude to ešte viac nabúchané ako po minulé roky.

Na druhej strane by som si zahral zopár zápasov, ale nejaký dlhší pobyt v slovenskej extralige pre mňa asi nehrozí, keďže, so všetkými zdravotnými problémami je mi niekedy lepšie zobrať si to voľno, ako odohrať ešte o mesiac dlhšiu sezónu," skonštatoval Jurčo.

Ak by sa predsa objavil na slovenských klziskách, jedine v drese svojho materského klubu. "Samozrejme, že za Košice, neviem si predstaviť, že by som hral za nejaký iný klub na Slovensku," dodal.

Černákovi úspech doprial

Jurčo verí, že sa tento rok podarí doniesť do Košíc aj Stanleyho pohár, ktorý vyhral v drese Tampy Bay ďalší miestny rodák Erik Černák.

"Erikovi som to prial, je to niečo, o čom sníva každý hokejista. Bolo by super, keby zavítal Stanleyho pohár do Košíc a rád by som sa naňho pozrel," povedal.

Pre Jurča bude Vegas už štvrté pôsobisko v NHL. V roku 2011 ho z 35. miesta draftoval Detroit Red Wings, z ktorého v sezóne 2016/2017 zamieril do Chicaga.

V ročníku 2019/2020 patril do organizácie Edmonton Oilers, pričom v prvom tíme nastúpil do 12 zápasov, v ktorých získal dva kanadské body za asistencie.

V NHL doteraz odohral celkovo 223 zápasov, v ktorých získal 54 bodov za 23 gólov a 31 asistencií.