Košičania by mohli začať trénovať vo štvrtok, zápas so Slovanom preložia

Situácia v mládeži ostáva neistá.

12. okt 2020 o 19:48 Patrik Fotta

Piatkový zápas Košíc so Slovanom bude preložený na iný termín. (Zdroj: TASR)

KOŠICE. Účastník hokejovej Tipos extraligy HC Košice zrejme čoskoro obnoví tréningový proces A-mužstva.

Hokejisti sú v domácej karanténe od 28. septembra, keď boli na koronavírus pozitívne testovaní dvaja hráči.

Po ďalších testoch sa celkový počet nakazených zvýšil na 23 (z toho 20 hráčov a traja členovia realizačného tímu).

Piatkový zápas so Slovanom Bratislava bude s určitosťou preložený.

Súťažnú premiéru v novej sezóne najvyššej slovenskej súťaže by mali košickí hokejisti absolvovať v nedeľu proti Banskej Bystrici.

Budú mať nabitý program

Situácia v A-tíme Košičanov sa postupne stabilizuje a v strede týždňa by mohli obnoviť tréningový proces.

"Predpokladám, že prvý tréning by sa mohol uskutočniť vo štvrtok. Záleží to však od výsledkov testov a ďalších usmernení. Zápas proti Slovanu bude s určitosťou preložený.

Ak všetko dopadne dobre, do zápasového diania by sme mohli naskočiť v nedeľu proti Banskej Bystrici,“ potvrdil riaditeľ marketingu HC Košice Stanislav Mucha.

"Ideálne by bolo, ak by sme mohli aspoň dva týždne trénovať, ale termíny nepustia. Kvôli nabitému programu sa budeme snažiť odohrať v krátkom čase čo najviac zápasov," doplnil Mucha.

Kompenzácia za testovanie?

Podľa nových opatrení by mali hráči pred každým zápasom absolvovať testovanie, ktoré bude pre kluby predstavovať ďalšiu finančnú záťaž.

"Čakáme na usmernenie od zväzu. Potrebujeme vedieť, kto každý má byť pred zápasom testovaný a zároveň, kto bude testy hradiť. Otázne je, či budú stačiť antigénové testy, ktoré sú lacnejšie alebo budú vyžadované PCR testy.

Ak to bude podmienka, budeme ju samozrejme akceptovať, ale určite by to malo byť zahrnuté v rámci kompenzácií," povedal Mucha.

Z dôvodu nových opatrení je momentálne nejasná aj situácia ohľadne mládeže.

"Aktuálne prebiehajú rôzne stretnutia a rozhovory, po ktorých by malo byť jasné, v akom rozsahu môže mládež trénovať. Máme pripravený plán pre každú vekovú kategóriu. Rodičia od nás dostanú včas všetky potrebné informácie," dodal riaditeľ marketingu HC Košice.