Prehral, ale ukázal, čo Slovákom chýba. Drobný Suslov trápil giganta

Francúzi sa v závere báli.

13. okt 2020 o 6:20 Pavol Spál

Tréner futbalovej reprezentácie Slovenska do 21 rokov Jaroslav Kentoš. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Vzrastom bol na ihrisku Tomáš Suslov najmenší a vekom najmladší.

Ukázal, čo slovenským futbalistom všeobecne chýba. Bol zdravo drzý a sebavedomý. Trúfal si. Vedel sa presadiť individuálne - v hre jeden na jedného.

Futbalisti Slovenska do 21 rokov v kvalifikačnom zápase o postup na ME prehrali na pôde Francúzska 0:1, ale nesklamali. Príjemne prekvapili.

Hlavne Suslov ukázal veľký potenciál. A to proti nemu stáli fyzicky extrémne dobre stavaní Francúzi. Väčšina z nich má korene z Afriky.

„Len takéto zápasy nás posúvajú ďalej. Proti nám stáli hráči z elitných líg,“ hodnotil Suslov v rozhovore pre futbalsfz.sk.

Patrí medzi najväčšie talenty slovenského futbalu. A je vzácny typ, lebo je ľavák.

Hral prvýkrát a najviac zaujal

Aj v FC Groningen, ktorý je továrňou na talenty európskeho formátu, si od rýchleho krídelníka veľa sľubujú.

V holandskej lige debutoval v sedemnástich. Ihneď v prvom kole holandskej ligy skóroval, keď vystriedal slávneho Arjena Robbena.



V holandskej lige naskakuje do hry ako náhradník. Aj v základnej zostave výberu do 21 rokov nastúpil iba prvýkrát. A to ihneď proti silnému Francúzsku.

Práve rodák zo Spišskej Novej Vsi bol v posledných dvoch zápasoch Slovenska najvýraznejším hráčom.

Už minulý týždeň naznačil Suslov svoje možnosti. Proti Azerbajdžanu naskočil do hry až v druhom polčase, ale stal sa mužom zápasu.

Svojou šikovnosťou mal zásadný podiel na oboch góloch slovenských mladíkov.

Mladíkom sa v kvalifikácii nedarí

Už pred pár dňami v rozhovore pre SME sebavedome vyhlásil, že by nemal chýbať v reprezentácii do 21 rokov, aj keď stále môže hrať za výber do 19 rokov.

Že na to má, ihneď potvrdil na ihrisku. "Veľa ľudí si myslí, že som arogantný, ale to nie je pravda. Viem sa správať. Som len sebavedomý a idem si tvrdo za svojím cieľom," vravel v rozhovore pre SME.