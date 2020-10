Slováci nedali gól už 286 minút. Rotácia v kádri nemá obdobu

Tréner Hapal mal pozitívny test na Covid-19.

13. okt 2020 o 14:44 Pavol Spál

BRATISLAVA. Futbalová reprezentácia Slovenska v tomto roku stále v riadnom čase či predĺžení nevyhrala a v štyroch zápasoch strelila iba dva góly.

Vrátane predĺženia proti Írsku neskórovala už viac ako 286 minút.

Aj Róbert Boženík, ktorý bol gólovým objavom v kvalifikácii o postup na odložené majstrovstvá Európy, sa strelecky zasekol.

Dvadsaťročný útočník v tomto ročníku nedal gól ani za Feyenoord Rotterdam, kde tiež nemá isté miesto v základnej zostave.

Reprezentácii dlhodobo chýba produktívny strelec. Slovenskí futbalisti strieľajú góly zriedkavo aj na klubovej scéne.

Najbližšiu možnosť pretrhnúť strelecké trápenie budú mať Slováci v stredu o 20.45, keď v Lige národov privítajú Izrael. Hrá sa v Trnave, zápas vysiela RTVS.

Aj Hapal mal pozitívny test

Liga národov - streda Slovensko - Izrael (o 20.45, vysiela RTVS) Predpokladaná zostava podľa SME: Greif – Pekarík, Valjent, Gyömbér, Mazáň – Hrošovský, Greguš – Rusnák, Hamšík, Haraslín – Duda (Boženík). Druhý zápas v skupine: Škótsko - Česko

Aj Ligu národov výrazne ovplyvňuje druhá vlna pandémie.

„Je to komplikácia. Robíme všetko pre to, aby sa nám to nestalo, ale nedá sa tomu zabrániť. Pri každom testovaní sa modlíme, aby nakazených hráčov nebolo viac,“ priznal ešte v sobotu tréner slovenskej reprezentácie Pavel Hapal.

V pondelok však mal pozitívny test na Covid-19 aj on sám.

Okrem neho bola pozitívna aj hovorkyňa Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Monika Jurigová a ďalší štyria členovia realizačného tímu.

Hapal tak v stredu počas zápasu proti Izraelu na lavičke nebude. Mužstvo povedie jeho asistent Oto Brunegraf.

Nemajú žiadne príznaky

Pred víkendovým odletom do Škótska testovanie na Covid-19 odhalilo ďalšie dva prípady nákazy.