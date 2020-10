Vládnu lajky. Deti stratíme a už sa nevrátia, varuje Kid Kovács

Mnohí ľudia by sa podľa Kovácsa a Klobučníka k športu nevrátili.

13. okt 2020 o 14:10 Ivan Mriška

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Od štvrtka 15. októbra bude na Slovensku platiť zákaz organizovať hromadné podujatia, čo znamená, že sa neuskutočnia ani športové zápasy a súťaže.

Súvisiaci článok Šatan má obavy: Mnohým klubom zostáva bez pomoci len pár týždňov života Čítajte

Opatrenia budú platiť do momentu, kým sa kĺzavý sedemdňový medián nezníži pod 500.

Ak by sa úplne zavreli telocvične, ihriská, plavárne či štadióny a zakázaná by bola aj tréningová činnosť, podľa šéfov športových zväzov by to mohlo znamenať pohromu.

„Žijeme v dobe, keď je náročné dostať deti na šport. A my im ho ideme zakazovať? Vládnu lajky a sledovatelia na sociálnych sieťach, preto to môže mať katastrofický scenár,“ tvrdí prezident Slovenskej boxerskej federácie Tomi Kid Kovács.

Kovács: Odídu, už sa nevrátia

Šport je podľa neho dôležitou súčasťou každodenného života a prevenciou pred chorobami.