Klasické testy sú pre kluby drahé. Hádzanárov by vyšli na vyše tisíc eur

Pomôcť by mohli rýchlotesty.

13. okt 2020 o 15:17 Patrik Fotta

KOŠICE. Spoločne s mužskými najvyššími súťažami dostali po sprísnení pandemických opatrení výnimku na pokračovanie v sezóne aj elitné ženské ligy.

Rovnako ako doteraz sa budú zápasy hrať bez divákov.

Medzi nové opatrenia, ktoré začnú platiť od 15. októbra, patrí aj testovanie hráčov a realizačných tímov pred zápasmi.

Využívať by sa mali antigénové testy, ktoré sú v porovnaní s PCR testami lacnejšie a ich výsledok je známy oveľa skôr.

Kluby čakajú na to, či budú výdavky za testy zahrnuté v kompenzáciách. Výhodou by bolo, ak by jedno testovanie mohlo platiť na 48 hodín.

V takom prípade by sa mohli odohrať dva zápasy v priebehu dvoch dní bez nutnosti testovať zvlášť pred každým duelom.

Mládež je otázna

Pre basketbalistky Young Angels Košice je dobrou správou, že najvyššia súťaž žien by mala pokračovať bez prerušenia.

„Zatiaľ ešte nie je nič definitívne. Extraligy mužov a žien by však mali bežať ďalej. Všetky ostatné súťaže sú zastavené. Momentálne sa rieši logistika testovania a formy pomoci z hľadiska kompenzácií. V piatok by sme mali podpisovať zmluvu ohľadne prvej pomoci na to, aby súťaže mohli pokračovať,“ povedal generálny manažér Young Angels Košice Daniel Jendrichovský.

„Ak by sa potvrdilo, že jeden test bude platiť na 48 hodín, mužská liga zvažuje odohrať jedno hracie kolo v piatok večer a ďalšie v nedeľu. Tým pádom by s jedným testom mohli odohrať dva zápasy. V prípade, že sa podarí vybaviť testy podľa predpokladov, možno ani nebudú musieť nič meniť,“ doplnil Jendrichovský.

Young Angels disponujú kompletnou mládežníckou pyramídou. Momentálne nie je jasné, na aké dlhé obdobie budú musieť nižšie vekové kategórie prerušiť tréningový proces.

„Otázne je, či bude môcť mládež trénovať aspoň vo formáte päť plus jedna alebo vôbec. Uznávame, že situácia je kritická, takže nemáme problém vydržať dva týždne. Ak by to bolo na dlhšie, potrebujeme nájsť iné riešenie, na ktorom sa pracuje,“ naznačil Jendrichovský.

Nevedia si predstaviť, ako budú pokračovať

Aj pre hádzanárov je dôležité, aby bolo testovanie zahrnuté do kompenzácií.

„Po finančnej stránke by to kluby mali veľký problém utiahnuť. Klasické testy vychádzajú na 70 eur na osobu. U nás by to znamenalo, že ak by sme mali pred každým zápasom otestovať hráčov a realizačný tím, zaplatili by sme vyše tisíc eur. To je pre kluby neúnosné. Navyše nie je zaručené, že by sme mali výsledok do 24 hodín,“ povedal prezident Košice Crows Maroš Šiška.

„Ak budú povolené lacnejšie rýchlotesty, môžeme testovať priamo pred zápasom, keďže tam je výsledok známy do 15 minút. Situácia však nie je priaznivá, pretože okrem nás, HK Košice a ŠKP Bratislava mali už všetky tímy potvrdené prípady koronavírusu a viaceré sú stále v karanténe,“ naznačil.

V tíme Crows by neboli proti tomu, aby sa celá súťaž na určitý čas zastavila, kým sa situácia zlepší.

„Najideálnejšie by bolo, ak by zväz na dva až tri týždne stopol extraligu. Neviem si predstaviť, ako a za akých podmienok budeme pokračovať ďalej. Čakáme však na oficiálne stanovisko zväzu,“ skonštatoval Šiška.