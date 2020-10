Džokeji sú kamaráti, ale nie všetci jazdia fér, vraví najlepší Slovák

Lukáš Matuský vyhral Veľkú pardubickú.

14. okt 2020 o 8:32 Boris Vanya

Rozhovor pre SME V tichu pred prázdnymi tribúnami bolo zreteľne počuť dupot kopýt. LUKÁŠ MATUSKÝ sa v sedle dvanásťročného hnedáka Hegnusa niesol na vlne eufórie z triumfu v 130. ročníku Veľkej pardubickej. Zložil si okuliare, pozrel sa hore, rukou tam poslal letmý bozk a zakričal: Pre maminku do neba! Jedny z najprestížnejších prekážkových dostihov v Európe vyhral po 28 rokoch opäť slovenský džokej.

Ako ste sa dostali ku koňom?

Keď som mal deväť rokov, do Šajdíkových Humeniec sa presťahoval Jaroslav „Čiko“ Brečka, už v tom čase legendárny slovenský džokej, ktorý tam trénoval. Začal som aj s partiou kamarátov chodiť do stajne, pričuchol som tomu a zapáčilo sa mi to. Najskôr sme sa o kone starali, pomáhali sme a potom sme sa za odmenu mohli povoziť.

Nikdy predtým ste na koni nesedeli?

Nie. Nemal som kde. Rodičia sa pri koňoch nepohybovali. Jaro nás postupne naučil, ako na koni sedieť, jazdiť. Začalo ma to baviť. V jazdení som sa postupne zdokonaľoval, boli tam jazdci, od ktorých som sa mohol učiť.

Kedy ste absolvovali prvé dostihy?

Keď som mal pätnásť, urobil som skúšky a získal amatérsku licenciu. Šiel som na svoje prvé dostihy v Petržalke, ktoré som aj vyhral.

Bolo to prekvapenie?

Ako sa vraví, kone robia džokeja. Dostal som pod seba dobrého koňa a hoci som ešte nevedel v dostihoch rozložiť jeho sily, kvalitný koník ma priviedol k víťazstvu.

Džokejom ste sa však mohli stať až neskôr.

To je pravda. Džokejom sa stane profesionálny jazdec, keď dosiahne päťdesiat víťazstiev v prekážkových alebo v rovinových dostihoch. Ďalšou podmienkou je ukončené odborné stredoškolské vzdelanie – v mojom prípade SOUP v Šali.

Prvú Veľkú pardubickú ste absolvovali v roku 2013 v sedle Peintre Abstrait. Je účasť na takýchto prestížnych pretekoch pre jazdca akýmsi míľnikom?

Určite. Každý chce jazdiť na Veľkej pardubickej, každý tam chce dosiahnuť dobrý výsledok. Ja som bol pri premiére piaty, čo bolo pekné.

Potom ste však získali povesť smoliara Veľkej pardubickej.