Neymar hetrikom zariadil výhru Brazílie, prekonal legendárneho krajana

Tri body získali aj hráči Argentíny.

14. okt 2020 o 7:25 (aktualizované 14. okt 2020 o 8:15) TASR

Brazílčan Neymar po svojom treťom góle do siete Peru. (Zdroj: SITA/AP)

SAO PAULO. Futbalisti Brazílie uspeli aj vo svojom druhom vystúpení v juhoamerickej kvalifikácii MS 2022. Na Estadio Nacional v Lime zvíťazili nad domácim Peru 4:2 a so šiestimi bodmi vedú tabuľku.

Hostia v zápase prehrávali 0:1 aj 1:2, ale dokázali skóre otočiť. Hetrikom sa blysol Neymar, pričom prvé dva góly strelil z pokutových kopov.

Útočník Paríža St. Germain sa tak stal druhým najlepším strelcom v histórii brazílskej reprezentácie, so 64 presnými zásahmi sa dostal pred Ronalda (62), pred ním je už iba Pelé (77).

Neymar po jednom zo svojich zásahov aj napodobnil gólovú oslavu Ronalda.

Koncentrovaní až do konca

Tréner Brazílie Tite po zápase vyzdvihol nezlomný duch svojich zverencov.

"Góly sme inkasovali v momentoch, keď sme boli lepším tímom. Otáčať skóre na tomto štadióne je zakaždým veľmi náročné, no podarilo sa nám to, lebo sme zostali koncentrovaní až do konca," citovala kouča agentúra AP.

Domáci dohrávali zápas bez dvoch hráčov, keď postupne videli červenú kartu Caceda (mimo ihriska) a tiež Zambrano, ktorý lakťom udrel Richarlisona.

Messi a spol. si napravili reputáciu

Z víťazstva sa tešili aj Argentínčania, ktorí triumfovali na pôde Bolívie 2:1. Dali tak zabudnúť na prechádzajúce traumy z La Paz, predovšetkým na zahanbujúcu prehru 1:6 z roku 2009, ale aj na výsledok 0:2 spred troch rokov.

Pri oboch bol aj Messi. "Je to pre nás dôležitá výhra. Vybojovali sme ju vo vysokej nadmorskej výške, o to je cennejšia. Kvalifikačné boje sa len začali, stále nás čaká množstvo zápasov, sme však radi za tieto dve víťazstvá," povedal Messi.

V zápase Ekvádor - Uruguaj síce dvakrát skóroval hosťujúci Luis Suárez, ale dvojnásobní majstri sveta prehrali v Quite 2:4.

Juhoamerická kvalifikácia MS 2022:

Peru - Brazília 2:4 (1:1)

Góly: 5. Carrillo, 59. Tapia - 28., 83. a 90.+4 Neymar (prvé dva z 11 m), 64. Richarlison, ČK: 86. Caceda, 89. Zambrano (obaja Peru)

Bolívia - Argentína 1:2 (1:1)

Góly: 24. Moreno - 45. L. Martinez, 79. Correa

Ekvádor - Uruguaj 4:2 (2:0)

Góly: 45.+3 a 52. Estrada Martinez, 14. Mena Delgado, 75. Plata - 83. a 90.+3 Suárez

Venezuela - Paraguaj 0:1 (0:0)

Gól: 85. Gimenez

Čile - Kolumbia 2:2 (2:1)

Góly: 37. Vidal (z 11 m), 41. Alexis Sanchez - 6. Lerma, 90.+1 Falcao