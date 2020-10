O rok už derby zažiť nechce. Hruščák verí v spojenie košických tímov

Nevidí dôvod na štiepenie síl.

14. okt 2020 o 14:20 Patrik Fotta

KOŠICE. V najvyššej súťaži hádzanárov sa doposiaľ mestské košické derby nikdy nehralo.

V sobotu 17. októbra sa to však zmení, keďže sa proti sebe postavia tímy Košice Crows a HK Košice v rámci 7. kola Slovnaft handball extraligy.

Domovské stánky oboch mužstiev sú od seba vzdialené vzdušnou čiarou len niečo vyše kilometra.

Viac ako rivalita však panuje medzi viacerými hráčmi oboch táborov priateľstvo.

To však pôjde v samotnom zápase bokom a každý urobí maximum pre to, aby pomohol svojmu tímu k víťazstvu.

Napriek tomu zaznievajú hlasy o tom, že by bolo ideálne, keby sa kluby v budúcnosti spojili a vytvorili silnú konkurenciu suverénnemu Tatranu Prešov.

Cez týždeň spolu hrávajú squash

Historicky prvé košické derby hádzanárov by za normálnych okolností bolo pre ľudí veľkým lákadlom. Hádzanárska hala Slavomíra Šipoša by zrejme nemala ďaleko od naplnenia svojej maximálnej kapacity.

Pandémia koronavírusu však spôsobila, že sa atraktívny súboj odohrá pred prázdnymi tribúnami.

"Divákov by na takomto zápase bolo určite veľa, ale neviem aký by mali názor na to, že sa dve košické družstvá bijú medzi sebou. Keď sa bavím s ľuďmi, nikto z toho nie je príliš nadšený. Ani hráči, ani fanúšikovia.

“ Tomuto zápasu zatiaľ neviem prísť na chuť. „ Patrik Hruščák, Košice Crows

Každý skôr hovorí o tom, ako by sme mohli urobiť jedno silné družstvo a nie trieštiť sily. Osobne mi to tiež príde ako hlúposť. Sú tam naši kamaráti, cez týždeň s nimi chodím hrávať squash. Priznám sa, že tomuto zápasu zatiaľ neviem prísť na chuť," povedal najlepší strelec Košice Crows a slovenský reprezentant Patrik Hruščák.

Podobné pocity má pred sobotňajším stretnutím aj jedna z opôr HK Košice Vladimír Guzy, ktorý si ešte vlani obliekal dres Crows.

"Kým boli povolení aspoň nejakí diváci na zápasoch, tak sa ma ľudia pýtali, či neviem zohnať lístky na košické derby. Myslím si, že hala by bola určite plná. Bolo by to pre fanúšikov niečo nové.

Zapíše sa to do histórie košickej hádzanej ako vôbec prvé derby medzi mužmi. Určite by sme boli radi, ak by sa nám v ňom podarilo vyhrať a priviesť si body domov na Bernolákovu," uviedol Guzy.

Guzy zažil košické dorastencké derby

Koncom 90-tych rokov sa hralo košické derby hádzanárov v kategórii dorastu, keď proti sebe nastúpili 1. MHK Košice a HK Junior Košice.

"Ja si pamätám, že sme za mužov hrali proti Sečovciam alebo Michalovciam. Košické derby som ani v mládeži nezažil a dúfam, že toto je posledný rok, kedy ho zažijem.

Košice si po veľmi dlhom čakaní zaslúžia jeden silný tím a nie štiepenie síl. Nie je na to žiaden dôvod. Treba nájsť kompromis a spraviť to tak, aby boli všetci spokojní," povedal Hruščák.

Guzy zažil spomínané dorastenecké derby, no príliš si na neho nepamätá.

"Viem, že som mohol byť asi piatak na základnej škole. Možno som bol aj mladší. Mal som okolo desať rokov. Bolo to v čase, kedy som začínal s hádzanou a jeden rok som ešte stihol mestské derby.

Priznám sa ale, že si na to nejako bližšie nespomínam, bolo to už veľmi dávno," pousmial sa Guzy.

Verí, že ich stihnú otestovať včas

Miernym favoritom budú Crows, ktorí figurujú v tabuľke na tretej priečke, HK Košice sú siedmy.

Zverenci trénera Antla zatiaľ predvádzajú slušné výkony aj napriek tomu, že majú v tíme veľa mladých hráčov.

"Nedá sa povedať, že by sme mali skúsené družstvo. Som tam síce ja a Mišo Shejbal, ale zvyšok tvoria mladí chlapci. Maroš Šiška nie je fyzicky tak pripravený, aby mohol odohrať plných 60 minút.

Rado Antl st. hráva len pár minút, aby pomohol chlapcom vydýchnuť. Máme tam 20 alebo 21-ročných hráčov. Či už je to Rado Antl ml. alebo Kirill Radčenko, ktorý má zatiaľ veľmi dobrú sezónu. Určite si zaslúžia pochvalu, no musia tvrdo drieť aj naďalej," skonštatoval Hruščák.

Hráči by mali pred zápasom prvýkrát absolvovať aj preventívne testovanie.

"Uvidíme ako to bude zabezpečené. Po finančnej stránke by to bola pre kluby veľká záťaž. Zároveň je otázne, či sa to všetko stihne vybaviť načas," uviedol Vladimír Guzy a dodal:

"Dúfam, že sa zápas bude hrať a podarí sa nám konečne uspieť aj vonku, hoci je to tu za rohom. Mrzí nás, že sme s Tatranom a Považskou prehrali výrazným rozdielom. Hrali však doma a boli favoritmi.

Nebudeme si klamať, nepredviedli sme tam dobré výkony. Prehra s Bratislavou nás však mrzí najviac. Tam sme mali vyhrať. Pevne verím, že sa nám začne dariť aj vonku a doma budeme vyhrávať všetko čo sa bude dať."