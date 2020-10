Krakovské derby pred plným štadiónom? Zápasy, pre ktoré sa hrá futbal

Reprezentácia? Nikto ma nekontaktoval.

14. okt 2020 o 20:47 Daniel Dedina

Dimun v drese slovenskej reprezentácie do 21 rokov. (Zdroj: TASR)

Rozhovor pre denník SME Pár kilometrov od slovenských hraníc platia iné pravidlá. V Poľsku majú futbaloví fanúšikovia povolený vstup na štadióny aj v tomto období. "Záleží, v akej zóne sa nachádza dané mesto," vysvetľuje slovenský futbalista Cracovie Krakov MILAN DIMUN. Minulotýždňový duel poľského Superpohára medzi Legiou Varšava a Cracoviou sledovalo priamo na tribúnach sedemtisíc divákov. Dimun priviedol svoj tím k triumfu z pozície kapitána. "Nikdy na to nezabudnem," vraví 24-ročný Košičan.

Vitrína Cracovie sa rozrástla o cennú trofej. Vo finále poľského Superpohára ste po bezgólovej remíze zdolali Legiu Varšavu na penalty. Stalo sa tak len deň po tom, čo rovnakým spôsobom uspela slovenská reprezentácia v baráži o postup na majstrovstvá Európy proti Írsku. Inšpirovali ste sa?

Chvalabohu, že sme vyhrali a je už jedno, akým spôsobom. Najdôležitejšie je víťazstvo. Penalty sú o šťastí, ale bolo to pekné, že rovnakým spôsobom postúpilo Slovensko a my sme vyhrali Superpohár.

O všetkom rozhodol váš úspešný pokus v piatej sérii. Čo vám napadlo, keď ste videli loptu v sieti?

Víťaznú penaltu som venoval môjmu bratrancovi, ktorý odišiel len nedávno do neba. Boli to obrovské emócie a neskutočné pocity, neviem to ani opísať. Zároveň mi padol kameň zo srdca, pretože pred penaltou som bol trochu nervózny.

Štadión Legie sa zaplnil z necelej štvrtiny, v hľadisku bolo sedemtisíc divákov. Ako ste vnímali atmosféru na tribúnach?

Spočiatku malo byť povolených 50 percent kapacity, nakoniec to bolo len 25.