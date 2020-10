Kvitová ukončila sezónu pred domácim turnajom. Je mi to ľúto, vraví

V Ostrave by bola ako doma.

15. okt 2020 o 13:37 SITA

BRATISLAVA. Mala byť veľkou hviezdou domáceho tenisového turnaja v Ostrave, osmička svetového ženského rebríčka Petra Kvitová sa však z predposledného tohtoročného podujatia na okruhu WTA odhlásila.

Dôvodom na takýto krok je jej zdravotný stav.

"Nie som teraz pripravená byť v plnom nasadení a odohrať turnaj na tvrdom povrchu takto rýchlo po antuke," povedala semifinalistka parížskeho Roland Garros podľa webu iDnes.cz.

Predstaví sa Azarenková či Gauffová

Turnaj v Ostrave sa uskutoční od 19. do 25. októbra napriek tomu, že v Česku aktuálne platí zákaz konania športových podujatí. Medzinárodný tenis dostal v tomto prípade výnimku.

Do Ostravy sa chystajú Češky Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová, Karolína Muchová či Barbora Strýcová, ale aj Ukrajina Elina Svitolinová, Bielorusky Aryna Sabalenková s Viktoriou Azarenkovou alebo stále len 16-ročná Američanka Coco Gauffová.

"Je mi to ľúto, musím však dbať na svoje zdravie. A ani rýchla zmena povrchov nie je ideálna. Nie je to tak, že by som mala nejaký špecifický problém.

Už v Paríži ma niečo pobolievalo, ale skôr ide o všeobecnú únavu tela a o to, aby som sa nezranila ešte viac. Snáď si odpočiniem a začnem naplno prípravu na novú sezónu," pokračovala 30-ročná Kvitová vo videorozhovore pre české médiá.

Kvitová: Neviem, čo by vydržalo moje telo

V Ostrave by bola ako doma, jej domov vo Fulneku je veľmi blízko. Fungovať by tam však musela v tzv. bubline.

"Asi by som to v tomto smere veľmi nezvládala, keďže 20 minút odtiaľ mám rodičov aj bratov, ktorých by som nemohla vidieť. A najmä neviem, čo by vydržalo moje telo. O to ide momentálne najviac," dodala Kvitová podľa iDnes.cz.

Po Ostrave je v pláne už len jeden turnaj na hlavnom ženskom okruhu WTA. V úvode novembra by sa ženská špička mala stretnúť v rakúskom Linzi.