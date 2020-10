Slovák trénuje mongolskú reprezentáciu. Väčšina hráčov má aj iné zamestnanie, vraví

Už druhý rok pôsobí v Mongolsku.

15. okt 2020 o 15:27 SITA

BRATISLAVA. V minulosti pracoval v FC Nitra, ale aj vo Vietname, Spojených arabských emirátoch či pri reprezentácii Malajzie.

Už druhý rok pôsobí v Mongolsku a v úvode októbra sa slovenský tréner Rastislav Bôžik stal kormidelníkom seniorského národného tímu tejto krajiny.

"Udialo sa tak počas prvého októbrového týždňa. Zatiaľ sme sa dohodli na kontrakte do marca budúceho roka.

Následne sa uvidí, čo ďalej. Tento projekt priniesla spolupráca s technickým riaditeľom Mongolskej futbalovej federácie, s ktorým sa poznám z účinkovania v Malajzii a s ktorým sme už v treťom spoločnom pôsobisku," prezradil 41-ročný Bôžik v rozhovore pre portál Webnoviny.sk.

Prakticko-problematické fungovanie

V Mongolsku tiež vedie výučbu trénerov a na starosti má aj mládež. "Spadáme pod projekt Ázijskej futbalovej konfederácie, kde zároveň pôsobím aj v komisii pre elitnú mládež spolu s Andym Roxburghom, bývalým technickým riaditeľom UEFA, ktorý je na rovnakej funkcii v konfederácii.

Postupne som prebral národné výbery Mongolska do 16 a 19 rokov. Teraz ma oslovili, aby som pomohol aj s reprezentačným áčkom," prezradil slovenský svetobežník.

Aktuálne mu v národnom tíme pomáhajú domáci tréneri, keďže pandémia koronavírusu a s ňou spojené obmedzenie cestovania komplikujú prípadný príchod niekoho zo zahraničia.



Fungovanie mongolskej ligovej súťaže či zázemie klubov popísal Bôžik ako prakticko-problematické. "Praktické preto, že desať klubov z prvej a rovnako desať klubov z druhej ligy hráva na štadióne našej federácie a máte tak všetko pod kontrolou. Problematické zasa preto, že štadión je veľmi vyťažený.

Len málo klubov má vlastné tréningové plochy. Na druhej strane sa už buduje veľa ihrísk, takže na budúci rok to bude úplne iné," poznamenal.

Jeho zverenci v mongolskej reprezentácii pochádzajú väčšinou z domácich klubov, jeden však hráva v Maďarsku a ďalší študuje v Kanade.

Neberie to ako exotiku

Bôžik informoval aj o plánoch, aké má pri mongolskej reprezentácii. "V prvom rade chcem reštartovať národný tím, ktorý tento rok pre pandémiu prakticky neexistoval. Chcem tiež nastaviť pozitívnu profesionálnu kultúru v mužstve.

Krátkodobé ciele sa budú týkať tréningového procesu, pretože zápasy sa majú hrať až na budúci rok. Čochvíľa príde zima a keďže liga sa už skončila, národný výber bude trénovať ako klub," pokračoval pre Webnoviny.sk.



Prezradil tiež, že mongolskí futbalisti sú pracovití a nebojácni. "Máte však rôzne typy. Orientujeme sa na šikovných, čo tu nie je v móde. Ešte nie sú pripravení na Európu, ale v niektorých ázijských ligách by si už zahrali," povedal.

Podľa slovenského kouča má väčšina reprezentantov aj civilné zamestnanie.



Rastislav Bôžik tiež podotkol, že v mongolskej metropole Ulánbátar si žije európsky život. "Neberiem to ako exotiku. Snažím sa pracovať ako v Európe, s prihliadnutím na kultúrne rozdiely krajiny. Samozrejme, nie je to ako u nás doma alebo v Kuala Lumpure, no nebudem tu večne," informoval z Ázie.

Asistenci väčšinu pretlmočia

V Mongolsku je slovenský kouč bez rodiny, s predstaviteľmi futbalovej federácie komunikuje po anglicky.

"Z ich reči viem málo, ale postupne nejaké slovíčka pribúdajú. Väčšinou tlmočia naši asistenti. Vyberáme si takých, ktorí vedia po anglicky. Sem-tam sa dohovorím aj po rusky," prezradil.



V krajine svojho pôsobenia si Bôžik už našiel obľúbené miesta a pripojil aj niektoré lokality pre cestovateľov.

"Určite sochu Džingischána na koni, národný park Terelj, púšť Gobi alebo rybačky a poľovačky, tiež festival orlov, jazdenie na koni… To sú také základné cestovateľské kamene.

V júli sa koná tradičný Nadaam Festival, v zime sa oplatí zažiť parkovanie na rieke a Tsagaan Sar - mongolský lunárny Nový rok plný mäsa, bieleho pečiva a vodky," doplnil.