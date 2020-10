Druhú futbalovú ligu prerušili. V novembri rozhodnú, či až do jari

Varga: Cez víkend by sa veľa zápasov asi nehralo.

15. okt 2020 o 20:22 Michal Šášky, Daniel Dedina

BRATISLAVA. Na Slovensku môžu momentálne bežať len profesionálne športové súťaže.

V uplynulých dňoch sa viedli polemiky o tom, či sa to týka aj druhej futbalovej ligy.

Na štvrtkovom online aktíve boli kluby II. ligy oboznámené s pozastavením súťaže. Minimálne do 5. novembra, keď sa má konať ďalší aktív.

Na ňom by malo vzhľadom na vývoj situácie s pandémiou koronavírusu padnúť rozhodnutie o tom, či zostávajúce tri kolá úvodnej polovice sezóny dohrajú mužstvá ešte v tomto roku alebo až po zimnej prestávke.

Košičania získali čas

„Chceli by sme samozrejme hrať, ale nie je to zlé rozhodnutie, aj z dôvodu počasia. Cez víkend by sa asi veľa druholigových zápasov neodohralo. Len neviem, prečo až do piateho novembra,“ komentoval verdikt Stanislav Varga, tréner lídra druhej najvyššej súťaže z Banskej Bystrice.