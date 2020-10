Jurkemik: S futbalovým menom Slovenska by sa nemalo hazardovať

Bývalý tréner hodnotí slovenskú reprezentáciu.

15. okt 2020 o 17:48 Juraj Berzedi

Slovenskí futbalisti zvládli semifinále play off o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy proti Írsku, ale následne sklamali v súbojoch Ligy národov proti Škótsku (0:1) a Izraelu (2:3). „Keď už to nejde herne, tak sa musí hráč prekonať, bojovať a drieť,“ tvrdí bývalý reprezentačný tréner LADISLAV JURKEMIK.

Ako hodnotíte posledné zápasy slovenských futbalistov proti Írsku, Škótsku a Izraelu?

Proti Írsku sme hrali bojazlivo. Keď hráči začali kombinovať, Íri boli z toho hotoví. Hoci sme postúpili až po penaltách, bolo to zaslúžené. Íri nič neukázali. V Škótsku sme boli jaloví. Je škoda, že tam nehrala najlepšia zostava. Argument, že hráči proti Írsku odohrali 120 minút, neprichádza do úvahy. Dobre trénovaný hráč musí za tri dni zregenerovať. V tom zápase chýbala súhra. Takto by sa nemalo hazardovať s futbalovým menom Slovenska.

Nehazardovali s ním Slováci aj proti Izraelu?

Problémom je, že niektorí hráči vo svojich kluboch nehrávajú, chýba im zápasové tempo. Proti Izraelu mužstvo odišlo v 60. minúte. Potvrdilo sa, že hráči sú slabo kondične pripravení. To nie je vina reprezentačného trénera. Nevyužili sme, že Izrael bol zdolateľný. Takého otvoreného súpera, ktorý urobil toľko chýb v rozohrávke, už nikdy nebudeme mať. Keď sme napádali, súper robil chyby. Mohli sme to viac využiť. V druhom polčase sme sa dali len do defenzívneho postavenia. Tri kroky doľava, tri kroky doprava. Tak sa kondíciou neplytvá.

Kým proti Írsku a Škótsku hrala defenzíva zodpovedne a spoľahlivo, proti Izraelu totálne horela. Čím si to vysvetľujete?