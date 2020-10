Ukončite Giro, žiada tím Education First. Bude po všetkom už v nedeľu?

Cyklisti majú obavy.

16. okt 2020 o 10:01 Marián Szűcs

BRATISLAVA. Dorazia cyklisti až do cieľa poslednej etapy v Miláne, ako hovorí rozpis tohtoročného Giro d'Italia?

Je to čoraz neistejšie.

Tím Education First už pre šírenie koronavírusu vyzval na predčasné ukončenie Gira po nedeľňajšej etape, teda o týždeň skôr oproti pôvodnému plánu.

Tím o to požiadal listom vedenie pretekov i Medzinárodnú cyklistickú úniu (UCI). Tie skrátenie Gira nateraz odmietajú.

Ďalšie prípady budú pribúdať

Minulý pondelok počas voľného dňa testovali na koronavírus celý pelotón i ďalších členov jednotlivých tímov. Viacero testov bolo pozitívnych a z pretekov odstúpili hneď dva tímy – Michelton-Scott a Jumbo-Visma.

Pozitívny test mal aj Austrálčan Michael Matthews, jeho tím Sunweb však v pretekoch zatiaľ pokračuje, pravidlá mu to umožňujú.

„Musíme očakávať, že ďalšie prípady budú pribúdať,“ píše v liste tím Education First.

„Odporúčame, aby bolo Giro zastavené. Veríme, že pre preteky aj UCI je lepšie spraviť to systematicky, nie čeliť chaotickému odhlasovaniu jedného tímu za druhým,“ dodáva.

Najbližší voľný deň pretekov, ktorý má byť v pondelok, je podľa tímu prirodzenou príležitosťou na ukončenie pretekov a vyhlásenie víťazov.

„Čelíme výzve dokončiť sezónu a môžeme to dosiahnuť len spoločným úsilím,“ reagoval šéf UCI David Lappartient pre Eurosport. Verí, že preteky je možné bezpečne dokončiť.

„Covid sme neobjavili dnes. Musíme s ním žiť,“ reagoval šéf Gira Mauro Vegni pre Cycling News.

Nariadili mimoriadne testovanie

Medzi cyklistami však narastá znepokojenie. Koronavírus šarapatí nielen v pelotóne ale v celej krajine. Taliansko v posledných dňoch hlási rekordné počty nových prípadov. Najhoršia situácia je v Lombardsku, kam Giro práve smeruje.

Na Gire sa navyše podľa vyjadrení cyklistov nedodržiavajú bezpečnostné opatrenia zďaleka tak dôsledne ako počas Tour de France.

Nepriamo to uznala aj UCI a nariadila neplánované pretestovanie celého pelotónu vo štvrtok a v piatok. Pôvodne mali cyklistov i realizačné tímy testovať až v pondelok.

„Absolútne chceme Giro dokončiť. Povedal by som, že za každú cenu, okrem zdravotných alebo iných výrazných problémov. Vedeli sme, že usporiadať preteky v októbri bude problematické. Robíme všetko pre to, aby sme sa dostali až do Milána – so všetkými pochybnosťami a výzvami,“ naznačil Vegni.

Všetci však tušia, že predčasné ukončenie pretekov je čoraz väčšia hrozba. Pre pandémiu i nepriaznivé počasie na severe Talianska.

„Ideme deň po dni, veľmi plánovať nemôžeme. Počasie? Nevieme. Covid? Nevieme. Nemusí byť žiadne zajtra,“ vystihol športový riaditeľ tímu Movistar Max Sciandri.