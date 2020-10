Všetky prognózy ich pasovali na posledné miesto. Nitra je však tretia

Ukrajinci hovorili o Lige majstrov. Uzavretá kapitola, reagujú v Nitre.

16. okt 2020 o 14:48 Titanilla Bődová

Pred sezónou ich odpisovali, začali dvoma vysokými prehrami, momentálne sú však tretí v tabuľke. „Sme realisti, naším cieľom je naďalej záchrana,“ hovorí GERGELY GERI, tréner FC Nitra.

Čomu vďačíte za dobré výsledky?

Za všetkým je tvrdá práca hráčov a celého realizačného tímu. Prognózy ma neprekvapili, po tom všetkom, čo sa v klube udialo v minulej sezóne, si mnohí mysleli, že znovu budeme na chvoste tabuľky. Pracujeme však veľmi tvrdo.

Musím podotknúť, že máme za sebou len deväť kôl, ale samozrejme sa tešíme, že sme v tabuľke vyššie ako vlani. Radi by sme sa tam aj udržali, aj keď nás čakajú ťažké zápasy a určite prídu aj menej úspešné obdobia. Keď však chlapci budú naďalej pracovať s takým odovzdaním a pokorou, tak sa to musí prejaviť aj na výsledkoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nitriansky klub má za sebou búrlivé obdobie. Vlani na konci jesennej časti ste boli hlavným trénerom A-mužstva, predĺžili vám zmluvu do konca sezóny, v januári však prišiel nový ukrajinský investor, doviedol svojho človeka na trénerský post a vy ste sa vrátili k mládeži. Ako ste prežívali jarnú časť ligy?

Všetci v klube sme držali palce, aby sme sa zachránili vo Fortuna lige. Napokon sa to podarilo, do Nitry sa vrátil Ivan Galád a s jeho vedením mužstvo vybojovalo záchranu. Bolo to kľúčové aj z hľadiska ďalšieho fungovania klubu.

Súvisiaci článok Radványi po výpovedi z Pohronia: Na slovenské pomery som nadsluhoval Čítajte

Myslím si, že čas ukázal, že zmeny, ktoré sa urobili v zime, neboli dobrým krokom. Teraz chceme ukázať, že dobré výsledky možno dosahovať aj s menším rozpočtom a skromnejším tímom. Na veľké vyhlásenia je priskoro, sme tretí, ale po niekoľkých kolách to už nemusí platiť. Vážime si, že sme tak vysoko a spravíme všetko pre to, aby to tak ostalo čo najdlhšie.

Ukrajinský investor prišiel s veľkými až megalomanskými plánmi, hovoril o pohárovej Európe, dokonca Lige majstrov… Verili ste tým rečiam?

Toto by som už nechcel rozpitvávať. Ukrajinská kapitola je pre nás uzavretá.

Obrat priniesol návrat Ivana Galáda. Skúsený tréner sedel v posledných zápasoch minulej sezóny na lavičke, cez leto sa však stal športovým riaditeľom. Ako máte rozdelené kompetencie?