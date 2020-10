Rytieri zo Spiša vládnu basketbalovej lige. A zháňajú testy na Covid-19

Postavenie v tabuľke nepreceňujú.

16. okt 2020 o 15:37 Róbert Andrejov

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Basketbalisti Spišskej Novej Vsi sa na extraligovej scéne v posledných sezónach trápili.

Od zisku bronzových medailí v roku 2013 ustúpili z predných pozícií a od toho času iba trikrát postúpili do play-off.

Aktuálny ročník však naznačuje, že Spišskí rytieri môžu po rokoch opäť zaútočiť na vyššie pozície.

Po piatich odohraných kolách patrí mužstvu líderská pozícia, na ktorú sa vyšvihli po minulotýždňovom triumfe nad dovtedy nezdolaným Lučencom.

"Máme z toho radosť, avšak sezóna je iba na začiatku. Po ďalších piatich zápasoch to môže byť pokojne naopak, takže naše postavenie nepreceňujeme," odvetil Michal Búza, športový manažér spišskonovoveského klubu.

Cieľ nemenia, hovoria o prvej štvorke

Tak vysoko Spišiaci už dlho neboli. Ani samotný Búza netuší, kedy naposledy mužstvo viedlo extraligový pelotón.

"V posledných piatich rokoch určite nie. Predtým som v klube ešte nebol, takže neviem. Skúmať to určite nebudem. Jedno viem povedať isto – bolo to dávno."

Spišská Nová Ves síce odštartovala sezónu prehrou na ihrisku majstra Interu Bratislava, ale potom sa už rozbehla a aktuálne ťahá sériu štyroch výhier v rade.

"Myslím si, že hráme pekný a atraktívny basketbal. Máme slušnú obranu aj produktívny útok. Dostávame menej bodov ako dávame, takže je to fajn. Pred nami je však ešte veľa roboty, aby to vyzeralo tak, ako si tréner predstavuje. Stále to nie je ideálne," konštatoval Búza.

Pred začiatkom ročníka deklarovali kluboví funkcionári ambíciu posunúť sa v tabuľke aspoň o priečku vyššie v porovnaní s vlaňajškom, keď skončili deviati.

Prehodnotili po výbornom nástupe svoje ciele?

"Určite nie. Chceme najmä náš klub posunúť o trošku dopredu. Ak sa nám podarí dostať sa do prvej štvorky, budeme veľmi radi.

Nemáme ani medailové ambície. Ak sa nám podarí siahnuť na cenný kov, bude to len čerešnička na torte," priznal Búza.

Testy si musia zatiaľ hradiť sami

Spišiakov mrzí, že víťazstvá si nemôžu vychutnávať spoločne s fanúšikmi.

"To je najväčšia škoda nielen na našej súťaži, ale aj celkovo na Slovensku, že divák nemôže nasať atmosféru a neodovzdá energiu hráčom. Je to smutné, no musíme túto koronakrízu nejakým spôsobom prežiť.

Neostáva nám nič iné, len rešpektovať vládne nariadenia. Sme radi, že môžeme aspoň hrať," vyjadril sa športový manažér.

Od najbližšieho kola, v ktorom líder SBL v sobotu privíta vo svojom domovskom stánku Prievidzu, musia všetky celky povinne absolvovať testy na koronavírus. Akým spôsobom budú testovania prebiehať, zatiaľ nie je jasné.

Momentka zo zápasu Inter Bratislava - Spišská Nová Ves. (zdroj: TASR)

"Musíme použiť antigénový alebo PCR test. Momentálne je to veľký problém, lebo antigénové testy ešte nie sú oficiálne dostupné pre bežného užívateľa. PCR testy sú veľmi drahé a nemyslím si, že nejaký klub by to bol schopný platiť.

Ak chceme v sobotu hrať, musíme sa niekde otestovať. Máme rozhodené siete a hľadáme možnosti, ako by sme sa dostali aspoň k dvadsiatim testom, ktorými by sme otestovali hráčov aj realizačný tím.

Verím, že sa nám to podarí a budeme schopní proti Prievidzi nastúpiť," uviedol Búza a dodal, že kluby zatiaľ musia za testy platiť z vlastného vrecka.

"Potom by sme mali dostať nejaké dotácie od zväzu. Ako to bude, to v tejto chvíli ešte nikto nevie. Keďže však chceme hrať, musíme si to teraz hradiť sami."