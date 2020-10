Hral v zámorí aj vo Veľkej Británii. Kanadský obranca skúsi zaujať v Michalovciach

Zemplínčania naplnia počet legionárov.

16. okt 2020 o 15:13 SITA

BRATISLAVA. Kanadský obranca Mark Louis absolvuje skúšku v slovenskom extraligovom tíme HK Dukla Ingema Michalovce.

Zemplínčania o tom informovali na sociálnych sieťach. Aktuálne sú však v karanténe, keďže v mužstve sa vyskytlo ochorenie COVID-19.



"Kým je časť mužstva ešte stále v karanténe, rozhodli sme sa posilniť naše obranné rady. Do Michaloviec dnes dorazil na skúšku skúsený kanadský obranca Mark Louis.

Bol umiestnený do domácej karantény a následne sa po obdržaní negatívneho výsledku na ochorenie COVID-19 pripojí k tímu," informovali Michalovčania.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tridsaťtriročný Louis strávil ostatné štyri sezóny vo Veľkej Británii, keď hral vo Walese za tím Cardiff Devils. V ostatnom ročníku si pripísal 43 štartov a v nich dva body za gól a asistenciu.

Pred odchodom do Európy v lete 2016 hral v zámorí v AHL a ECHL.



Ak by Louis uspel na skúške v Michalovciach, v kádri HK Dukla Ingema bude sedem legionárov, čo je maximum, ktoré smie v sezóne 2020/2021 zasiahnuť do extraligového zápasu na striedačke jedného mužstva.