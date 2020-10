Rodinný príbeh pokračuje. Za Košice hráva bratranec Nemanju Matiča

Ľudia odo mňa pýtajú jeho dresy, vraví.

16. okt 2020 o 22:26 Daniel Dedina

KOŠICE. Príbeh podceňovaného srbského futbalistu Nemanju Matiča, ktorý sa cez Košice dostal do svetových veľkoklubov FC Chelsea, Benficy Lisabon i Manchestru United, je hodný sfilmovania.

Zaujímavú kariéru má aj jeho brat Uroš. Z Košíc putoval do Benficy, hral najvyššiu holandskú, rakúsku, dánsku i cyperskú súťaž. Momentálne je hráčom azerbajdžanského majstra Karabach Agdam.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hoci od odchodu Matičovcov zo Slovenska už uplynulo pomerne dlhé obdobie, ich rodinná stopa v metropole východu je horúca aj dnes.

Za druholigový FC Košice hráva ich bratranec Nikola Ristovski.

A aby toho nebolo málo, aj on má brata, ktorý to skúša v našich končinách. Lazar Ristovski nastupuje v tretej lige za Vranov nad Topľou.

Vyrastali pár metrov od seba

"Náš otec a ich mama sú brat a sestra," vysvetľuje rodinné prepojenie Nikola Ristovski, ktorý prednedávnom oslávil 23. narodeniny.

Hoci Nemanja Matič je od neho starší o deväť a Uroš o sedem rokov, odmalička udržiavali blízky vzťah. Spoločne vyrastali v neveľkej obci Vrelo na západe Srbska.

"Bývame asi dvesto-tristo metrov od seba. Hrali sme sa spolu a keď mali šestnásť, či sedemnásť rokov, ťahali nás na futbal. Aj sa o nás starali, keď mali rodičia robotu," spomína košický futbalista na zážitky z detstva.

Pridáva aj detaily.

“ Tým, že Nemanja bol starší, bol aj tvrdší. Museli sme ho poslúchať. „ Nikola Ristovski, hráč FC Košice

"Tým, že Nemanja bol starší, bol aj tvrdší. Museli sme ho poslúchať. Keď kričal, Uroš mu vravel aby nás nechal, že sme malí. Je to tak dodnes, Nemanja sa snaží vystupovať ako starší brat," smeje sa Ristovski.

Celkovo má na bratrancov len slová chvály.

"Sú to normálni a skromní chlapi, peniaze nemíňajú na hlúposti. V mladosti ich nemali veľa a vážia si ich. Obaja sú veľmi rodinne založení. Nemanja má tri deti, Uroš zatiaľ dve," opisuje Ristovski.

Jeho slová potvrdzuje skutočnosť, že hoci teraz už kráľovsky zarábajúci Nemanja Matič pomáha obyvateľom rodnej obce aj finančne, on sám to berie ako normálnu vec.

Svetový hráč v rodine? Výhoda aj nie

Z Vrela je na skok do mesta Ub. Nielen do tamojšieho klubu Jedinstvo, ale i do Košíc vydláždili Ristovským cestu ich bratranci.

Vzájomnému porovnávaniu sa nevyhli.

"Ja som ľavák ako Nemanja, takže v Ube som to počúval často. V Košiciach veľa ľudí o tom ani nevie. Mať svetového futbalistu v rodine je výhoda, ale niekedy aj nevýhoda.

Ľudia si odo mňa napríklad pýtajú jeho dresy. Už som si na to zvykol," priznáva Nikola Ristovski, ktorý takisto hráva v strede poľa.

Nemanja Matič (v popredí) sa raduje zo svojho gólu. (zdroj: TASR/AP)

Kto mal prsty v jeho príchode na Slovensko, netreba dlho hádať. Stalo sa tak v úvode roka 2017.

"Bol to Nemanja. V Jedinstve som mal za sebou dobrú sezónu a pýtal sa ma, či nechcem ísť do Košíc. Trénerom bol jeho bývalý spoluhráč (Jozef Majoroš, terajší tréner Michaloviec, pozn. red.).

Do VSS som sa prišiel ukázať na skúšku a zostal som. Klub však mal problémy a zbankrotoval," vraví Ristovski, ktorý následne odišiel do Lokomotívy Košice a súčasťou FC je od vzniku klubu.

Nasledoval ho aj brat Lazar. V Košiciach sa nepresadil, ale na Slovensko sa vrátil znovu. Šarišské Michaľany pred touto sezónou vymenil za Vranov nad Topľou.

"Nebývame spolu. On býva vo Vranove. Keď ale máme čas, stretávame sa," poznamenal o dva roky starší Nikola.

United v akcii nevidel, Benficu áno

Súvisiaci článok Nová posila United je najdrahším slovenským občanom v dejinách športu Čítajte

Futbalová motivácia srbskému mladíkovi nechýba. Koniec-koncov, inšpiráciu má od koho čerpať.

"Chcem ukázať, že mám na to urobiť si meno. Rád by som to dotiahol čo najďalej. Verím, že sa nám podarí postúpiť do ligy a potom sa veľa dverí otvorí.

Košice majú veľké meno na Slovensku i vo svete, veľa hráčov odtiaľto prestúpilo do lepších klubov," hovorí Ristovski, ktorého futbalové kvality už registrujú aj fortunaligové kluby.

V tom, že sa netreba nikdy vzdávať, ho utvrdzuje aj osud Nemanju Matiča.

"Keď bol v Crvenej Zvezde alebo Partizane, povedali mu, že nemá dostatok talentu. Musel hrať tretiu ligu. Dokázal, že to nie je pravda," potvrdzuje.

Bratranca v drese Manchestru United ešte naživo hrať nevidel.

"Na United som zatiaľ nebol. Keď hral za Benficu, boli sme sa s bratom pozrieť na zápas Ligy majstrov a strávili sme tam niekoľko dní. Boli sme aj za Urošom, keď hral ešte za holandskú Bredu. Teraz mi to moje povinnosti veľmi nedovoľujú," priznal Ristovski.

Stretávajú sa najmä na Vianoce

Súvisiaci článok Košice odvolali trénera Fabuľu. Rozhodli tri prehry i herný prejav Čítajte

Srbskí bratranci však o sebe vedia navzájom prakticky všetko. V pravidelnom kontakte sú neustále.

"Píšeme si a voláme cez whatsapp. Zhruba raz za päť-šesť dní. Skôr s Urošom, ale aj Nemanja sa raz za čas ozve. Keď sme teraz s Košicami prehrali, robil si trochu žarty.

Stretávame sa najmä cez Vianoce. Zájdeme do kostola a všetky tie tradičné veci. Nemanja naposledy nebol, lebo mali toho v Anglicku dosť," prezradil Nikola Ristovski.

Aj on hovorí veľmi dobre po slovensky.

"Nie je to veľký rozdiel oproti srbskému jazyku, niektoré slová sú podobné. Slovenčina nie je ľahká, ale dá sa ju naučiť.

Ak ste sám, ide to rýchlejšie. Keď som sem prišiel, boli sme z Balkánu piati a veľmi sa mi nechcelo," s úsmevom dodal sympatický mladík.