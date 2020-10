Boxerský súboj Joshua - Pulev už tretí raz preložili

Prvýkrát sa mali stretnúť v roku 2017.

17. okt 2020 o 12:50 SITA

LONDÝN. Súboj medzi britský boxerom Anthonym Joshuom a Bulharom Kubratom Pulevom by sa mohol uskutočniť 12. decembra 2020 v Londýne.

Ak by sa to napokon podarilo, išlo by o premiérový vzájomný duel oboch pästiarov.

Pôvodne sa mali stretnúť už v októbri 2017 v Cardiffe, no Bulharčan vtedy musel zápas zrušiť kvôli zranenému ramenu. V roku 2020 bol súboj Joshuu s Pulevom naplánovaný na 20. júna, no vtedy ho zrušila pandémia koronavírusu.



Anthony Joshua bude proti Pulevovi obhajovať tituly majstra sveta ťažkej váhy organizácií WBA, IBF a WBO. V domácom prostredí sa predstaví prvýkrát po viac ako dvoch rokoch.

Aktuálne v Anglicku platí zákaz účasti divákov na športových podujatiach, no organizátori decembrového súboja chcú popracovať na výnimke a do hľadiska dostať aspoň obmedzený počet fanúšikov.



"Ak by to bolo bez fanúšikov, súboju by chýbala jedna veľmi dôležitá súčasť. Verím, že pri dodržaní bezpečnostných pravidiel sa podarí dostať na tribúny aspoň istý počet priaznivcov," reagoval Joshua.

"Rešpektujem každého súpera a inak to nie je ani s Pulevom. Prajem mu, aby sa mu vydarila príprava na tento zápas," dodal.

Anthony Joshua prehral v súboji s Andym Ruizom (vpravo). (zdroj: SITA/AP)

Obaja spomenutí súperi v profiringu prehrali zatiaľ iba raz. Brit Joshua v júni 2019 podľahol v newyorskej Madison Square Garden domácemu Andymu Ruizovi, ktorého však o šesť mesiacov neskôr zdolal v Saudskej Arábii.

Posledný neúspech Puleva sa datuje do novembra 2014, keď v nemeckom Hamburgu prehral s Ukrajincom Vladimirom Kličkom.

"Pre malú krajinu ako Bulharsko je boj o tituly v ťažkej váhe veľkou vecou. Súboj bude pre môjho zosnulého otca a všetkých Bulharov po celom svete," poznamenal Pulev.